WordPress - это мощная платформа для персонального блоггинга. Она содержит отличный набор возможностей для того, чтобы максимально упростить процесс создания онлайн-публикаций, сделать его приятным и удобным. Преимущества данной платформы состоит в свободном распространении, соответствии необходимым стандартам, легком в управлении.

Практичные опции и свойства с чрезвычайно гибким и настраиваемым ядром сделают создание блога увлекательным процессом. Для работы платформы требуются PHP версии 5.2.4 или выше, а также MySQL версии 5.0.2 или выше.



Возможности программы: