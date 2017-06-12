WordPress - это мощная платформа для персонального блоггинга. Она содержит отличный набор возможностей для того, чтобы максимально упростить процесс создания онлайн-публикаций, сделать его приятным и удобным. Преимущества данной платформы состоит в свободном распространении, соответствии необходимым стандартам, легком в управлении.
Практичные опции и свойства с чрезвычайно гибким и настраиваемым ядром сделают создание блога увлекательным процессом. Для работы платформы требуются PHP версии 5.2.4 или выше, а также MySQL версии 5.0.2 или выше.
Возможности программы:
Полное управление и администрирование блогом (переносимая основа, совместимость с UTC, поддержка gzip, управление пользователями, профили пользователей, динамическая генерация страниц, интернационализация и локализация).
Рекламирование личной работы (подача материала, постоянные адреса страниц, межблоговый обмен информацией).
Оформление дизайна (шаблоны управляют дизайном, шаблон и редактор файлов, теги шаблонов, темы и плагины).
Создание содержания (защита паролем, индивидуальные адреса страниц, многостраничные статьи, загрузка файлов, смайлы, публикация через специальные программы и email).
Удобная архивация и поиск.
Обсуждение и комментарии (создание сообщества, разрешённые html теги, модерирование, уведомление).
Blogroll: создание и управление (Bookmarklet, категоризация, импорт, экспорт, отображение).
OkTools - плагин для браузеров, который расширяет стандартные возможности социальной сети Одноклассники. С его помощью вы сможете скачивать музыку и видео,
Отзывы о программе WordPress
Роман про WordPress 4.3.1 [02-12-2015]
Добрый вечер! Программа действительно удобная и полезная. К этой програмке есть как мне кажется хороший плагин TORPAGE.
С помощью плагина можно создать: landing page,подписные страницы, продающие страницы, страницы посадки, продающие мини сайты.
https://www.youtube.com/watch?v=gj1mlRcyFDY | | Ответить
ветхое жилье про WordPress 4.2.1 [06-07-2015]
Хороший набор возможностей у платформы. 5 | | Ответить
строитель соц жилья про WordPress 4.2.1 [16-06-2015]