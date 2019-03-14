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WordPress 5.1.1
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4.19 из 5, всего оценок - 20
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- Рейтинг программы - 4.19 из 5
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WordPress - это мощная платформа для персонального блоггинга. Она содержит отличный набор возможностей для того, чтобы максимально упростить процесс создания онлайн-публикаций, сделать его приятным и удобным. Преимущества данной платформы состоит в свободном распространении, соответствии необходимым стандартам, легком в управлении.
Практичные опции и свойства с чрезвычайно гибким и настраиваемым ядром сделают создание блога увлекательным процессом. Для работы платформы требуются PHP версии 5.2.4 или выше, а также MySQL версии 5.0.2 или выше.
Возможности программы:
- Полное управление и администрирование блогом (переносимая основа, совместимость с UTC, поддержка gzip, управление пользователями, профили пользователей, динамическая генерация страниц, интернационализация и локализация).
- Рекламирование личной работы (подача материала, постоянные адреса страниц, межблоговый обмен информацией).
- Оформление дизайна (шаблоны управляют дизайном, шаблон и редактор файлов, теги шаблонов, темы и плагины).
- Создание содержания (защита паролем, индивидуальные адреса страниц, многостраничные статьи, загрузка файлов, смайлы, публикация через специальные программы и email).
- Удобная архивация и поиск.
- Обсуждение и комментарии (создание сообщества, разрешённые html теги, модерирование, уведомление).
- Blogroll: создание и управление (Bookmarklet, категоризация, импорт, экспорт, отображение).
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Отзывы о программе WordPress
Роман про WordPress 4.3.1 [02-12-2015]
Добрый вечер! Программа действительно удобная и полезная. К этой програмке есть как мне кажется хороший плагин TORPAGE.
С помощью плагина можно создать: landing page,подписные страницы, продающие страницы, страницы посадки, продающие мини сайты.
https://www.youtube.com/watch?v=gj1mlRcyFDY
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ветхое жилье про WordPress 4.2.1 [06-07-2015]
Хороший набор возможностей у платформы.
8 | | Ответить
строитель соц жилья про WordPress 4.2.1 [16-06-2015]
Очень мощная платформа.
5 | | Ответить
androidfan2014@ro.ru про WordPress 4.0 [05-09-2014]
Класс, даже не знал что она тут появится.
4 | 1 | Ответить
из новой деревни про WordPress 3.7 [06-12-2013]
Полезная программа для нашей деревни.
6 | 1 | Ответить
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