WordPress для Windows

WordPress 5.1.1

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Описание WordPress 5.1.1Описание   Скачать WordPress 5.1.1СКАЧАТЬ (11,65 Мб) Скриншоты WordPress 5.1.1Скриншоты (2)   Статистика WordPress 5.1.1Статистика   Отзывы о WordPress 5.1.1Отзывы (5)  
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4.19 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 4.19 из 5
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WordPress - это мощная платформа для персонального блоггинга. Она содержит отличный набор возможностей для того, чтобы максимально упростить процесс создания онлайн-публикаций, сделать его приятным и удобным. Преимущества данной платформы состоит в свободном распространении, соответствии необходимым стандартам, легком в управлении.

Практичные опции и свойства с чрезвычайно гибким и настраиваемым ядром сделают создание блога увлекательным процессом. Для работы платформы требуются PHP версии 5.2.4 или выше, а также MySQL версии 5.0.2 или выше.

Возможности программы:

  • Полное управление и администрирование блогом (переносимая основа, совместимость с UTC, поддержка gzip, управление пользователями, профили пользователей, динамическая генерация страниц, интернационализация и локализация).
  • Рекламирование личной работы (подача материала, постоянные адреса страниц, межблоговый обмен информацией).
  • Оформление дизайна (шаблоны управляют дизайном, шаблон и редактор файлов, теги шаблонов, темы и плагины).
  • Создание содержания (защита паролем, индивидуальные адреса страниц, многостраничные статьи, загрузка файлов, смайлы, публикация через специальные программы и email).
  • Удобная архивация и поиск.
  • Обсуждение и комментарии (создание сообщества, разрешённые html теги, модерирование, уведомление).
  • Blogroll: создание и управление (Bookmarklet, категоризация, импорт, экспорт, отображение).
WordPress
WordPress
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 16 613
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, форумы
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Отзывы о программе WordPress

Роман про WordPress 4.3.1 [02-12-2015]

Добрый вечер! Программа действительно удобная и полезная. К этой програмке есть как мне кажется хороший плагин TORPAGE.
С помощью плагина можно создать: landing page,подписные страницы, продающие страницы, страницы посадки, продающие мини сайты.
https://www.youtube.com/watch?v=gj1mlRcyFDY
| 9 | Ответить

ветхое жилье про WordPress 4.2.1 [06-07-2015]

Хороший набор возможностей у платформы.
8 | | Ответить

строитель соц жилья про WordPress 4.2.1 [16-06-2015]

Очень мощная платформа.
5 | | Ответить

androidfan2014@ro.ru про WordPress 4.0 [05-09-2014]

Класс, даже не знал что она тут появится.
4 | 1 | Ответить

из новой деревни про WordPress 3.7 [06-12-2013]

Полезная программа для нашей деревни.
6 | 1 | Ответить

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