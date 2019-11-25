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OkTools 4.3.2
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4.54 из 5, всего оценок - 35
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- Рейтинг программы - 4.54 из 5
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OkTools - полезное расширение для популярной социальной сети Одноклассники. С его помощью вы сможете отправлять красивые текстовые поздравления друзьям и близким, не переходя на другие сайты, без проблем скачать музыку в один клик и многое другое.
Поддерживает все популярные браузеры Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и т.д.
Возможности плагина:
- Работает с коротким адресом сайта ok.ru
- Блокировка всей рекламы на сайте odnoklassniki.ru (Премиум доступ)
- Бесплатные подарки
- Автоматическая простановка оценок при просмотре фотографий
- Скачивание музыки, видео и фотографий
- Показывает размер и битрейт песен перед скачиванием
- Скачивание всех песен со страницы
- Поиск и установка статусов
- Поиск и отправка поздравлений в сообщениях и в темы
- Создание рисунков смайликами
- Прикрепление и отправка файлов в сообщениях
- Вынесены кнопки "Настройки" и "Помощь" в главном окне OkTools
- Возможность отключения ненужных функций для уменьшения нагрузки на процессор
- Установка тем оформления сайта одноклассники
- Настройка оформления сайта odnoklassniki.ru (скрытие различных блоков, визуальные эфекты)
- Добавлены функция модерирования поздравлений, за модерирование начисляются балы
- Добавлены игры
- Удобное меню доступа к "статусам", "поздравлениям", "темам"
- Кнопки для быстрого доступа к "Поздравлениям", "Файлам" возле поля ввода сообщения (под иконками со смайлами)
- Кнопки сохранения статусов и поздравлений
- Рейтинг статусов, поздравлений, тем
- Много других функций
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Отзывы о программе OkTools
галина про OkTools 4.2.2 [08-10-2019]
после обновления расширения начался геморрой, сайт постоянно сам обновляется, тем самым прокручиваю одни и те же картинки, придется удалять
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СЕРГЕЙ про OkTools 4.2.2 [24-08-2019]
РЕБЯТА ......ВЕРСИЯ 4.2.2...РАБОТАЕТ И ПРЕКРАСНО ..СЕЙЧАС ВОТ И ЕЩЁ НОВЕЕ ЕСТЬ ВЕРСИЯ 4.3..РАБОТАЕТ И КЛАССНО .....
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Любовь Илларионова (Дмитр про OkTools 4.2.2 [20-08-2019]
НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ! В новой версии не могу прокомментировать свои заметки и фотографии ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ и ОТКРЫТКАМИ. Они почему-то закрыты картинками и не отправляются. Подскажите, что делать и как можно вернуться к старой форме отправления поздравлений и открыток : выбрала, нажала "Отправить" и все готово...
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Нина Гранкина про OkTools 4.2.2 [07-08-2019]
Мне очень нравится это расширение.
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Нина Гранкина про OkTools 4.2.2 [18-07-2019]
А мне очень нравится это расширение, но оно у меня почему-то пропало и никак не могу его восстановить.
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