OkTools для Windows

OkTools 4.3.2

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Описание OkTools 4.3.2Описание   Скачать OkTools 4.3.2СКАЧАТЬ (113 Кб) Скриншоты OkTools 4.3.2Скриншоты (6)   Статистика OkTools 4.3.2Статистика   Отзывы о OkTools 4.3.2Отзывы (9)  
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4.54 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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OkTools - полезное расширение для популярной социальной сети Одноклассники. С его помощью вы сможете отправлять красивые текстовые поздравления друзьям и близким, не переходя на другие сайты, без проблем скачать музыку в один клик и многое другое.

Поддерживает все популярные браузеры Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и т.д.

Возможности плагина:

  • Работает с коротким адресом сайта ok.ru
  • Блокировка всей рекламы на сайте odnoklassniki.ru (Премиум доступ)
  • Бесплатные подарки
  • Автоматическая простановка оценок при просмотре фотографий
  • Скачивание музыки, видео и фотографий
  • Показывает размер и битрейт песен перед скачиванием
  • Скачивание всех песен со страницы
  • Поиск и установка статусов
  • Поиск и отправка поздравлений в сообщениях и в темы
  • Создание рисунков смайликами
  • Прикрепление и отправка файлов в сообщениях
  • Вынесены кнопки "Настройки" и "Помощь" в главном окне OkTools
  • Возможность отключения ненужных функций для уменьшения нагрузки на процессор
  • Установка тем оформления сайта одноклассники
  • Настройка оформления сайта odnoklassniki.ru (скрытие различных блоков, визуальные эфекты)
  • Добавлены функция модерирования поздравлений, за модерирование начисляются балы
  • Добавлены игры
  • Удобное меню доступа к "статусам", "поздравлениям", "темам"
  • Кнопки для быстрого доступа к "Поздравлениям", "Файлам" возле поля ввода сообщения (под иконками со смайлами)
  • Кнопки сохранения статусов и поздравлений
  • Рейтинг статусов, поздравлений, тем
  • Много других функций
OkTools
OkTools
OkTools
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 691
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, форумы - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе OkTools

галина про OkTools 4.2.2 [08-10-2019]

после обновления расширения начался геморрой, сайт постоянно сам обновляется, тем самым прокручиваю одни и те же картинки, придется удалять
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СЕРГЕЙ про OkTools 4.2.2 [24-08-2019]

РЕБЯТА ......ВЕРСИЯ 4.2.2...РАБОТАЕТ И ПРЕКРАСНО ..СЕЙЧАС ВОТ И ЕЩЁ НОВЕЕ ЕСТЬ ВЕРСИЯ 4.3..РАБОТАЕТ И КЛАССНО .....
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Любовь Илларионова (Дмитр про OkTools 4.2.2 [20-08-2019]

НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ! В новой версии не могу прокомментировать свои заметки и фотографии ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ и ОТКРЫТКАМИ. Они почему-то закрыты картинками и не отправляются. Подскажите, что делать и как можно вернуться к старой форме отправления поздравлений и открыток : выбрала, нажала "Отправить" и все готово...
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Нина Гранкина про OkTools 4.2.2 [07-08-2019]

Мне очень нравится это расширение.
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Нина Гранкина про OkTools 4.2.2 [18-07-2019]

А мне очень нравится это расширение, но оно у меня почему-то пропало и никак не могу его восстановить.
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