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Формула-1 Менеджер для Windows

Формула-1 Менеджер версия от 09.05.2018

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Описание Формула-1 Менеджер версия от 09.05.2018Описание   Скачать Формула-1 Менеджер версия от 09.05.2018СКАЧАТЬ (30,73 Мб) Скриншоты Формула-1 Менеджер версия от 09.05.2018Скриншоты (7)   Статистика Формула-1 Менеджер версия от 09.05.2018Статистика   Отзывы о Формула-1 Менеджер версия от 09.05.2018Отзывы (11)  
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4.41 из 5, всего оценок - 53
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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Формула-1 Менеджер - представляет весьма серьезную игру о королевских автогонках. В этой игре Вам предстоит побывать ни в роли пилота болида, а в шкуре менеджера одной из гоночных команд. Вы будете разрабатывать и улучшать болид на следующий сезон, подписывать контракты с гонщиками, распределять финансовые средства между строительством текущих болидов и выделением денег на разработку новой версии гоночной машины.

Сама гонка происходит не в real-time, а в пошаговом режиме! При этом Вы перед каждым ходом будете подавать пилоту одну из десяти возможных команд в зависимости от ситуации на трассе. А этих ситуаций так много и они в большинстве своем так неоднозначны, что процесс выбора команды пилоту можно сравнить с логической игрой. Лишь опытному и умелому менеджеру удастся разобраться во всех хитросплетениях постоянно меняющихся ситуаций в игре и выиграть Кубок Конструкторов!

Скриншоты Формула-1 Менеджер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 18 451
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Стратегии
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Отзывы о программе Формула-1 Менеджер

Кирилл про Формула-1 Менеджер 6.666 (14.08.2007) [03-11-2010]

Есть намного более интересный менеджер,к тому же он он лайн
http:///www.formulaoneleague.ru
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McLaren про Формула-1 Менеджер 6.666 (14.08.2007) [21-03-2010]

это ты в точно сказал)))
ДЛя фанатов формулы. Сам прикол играть за 3 команды. Макларен БМВ И Супер Агури. Особеннно чотко на Супер агурри Феррари делать))) ппц жесть)))
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Миша про Формула-1 Менеджер 6.666 (14.08.2007) [30-11-2008]

Посмотрим что тут у нас, должно быть супер...
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SMIR про Формула-1 Менеджер 6.666 (14.08.2007) [09-10-2007]

все хорошо все скачал но программа не запускается ходил по ссылкам но не получается подскажите что делать
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SMIR про Формула-1 Менеджер 6.666 (14.08.2007) [09-10-2007]

все хорошо все скачал но программа не запускается ходил по ссылкам но не получается подскажите что делать
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