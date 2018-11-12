Формула-1 Менеджер - представляет весьма серьезную игру о королевских автогонках. В этой игре Вам предстоит побывать ни в роли пилота болида, а в шкуре менеджера одной из гоночных команд. Вы будете разрабатывать и улучшать болид на следующий сезон, подписывать контракты с гонщиками, распределять финансовые средства между строительством текущих болидов и выделением денег на разработку новой версии гоночной машины.

Сама гонка происходит не в real-time, а в пошаговом режиме! При этом Вы перед каждым ходом будете подавать пилоту одну из десяти возможных команд в зависимости от ситуации на трассе. А этих ситуаций так много и они в большинстве своем так неоднозначны, что процесс выбора команды пилоту можно сравнить с логической игрой. Лишь опытному и умелому менеджеру удастся разобраться во всех хитросплетениях постоянно меняющихся ситуаций в игре и выиграть Кубок Конструкторов!