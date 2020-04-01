Светлана Русская рыбалка 3 онлайн - это Зло! (у меня на это есть 5 причин:))

1. Десятки подобных этой игре, не просят заплатить им 49р. за онлайн, а в их случаи, было бы еще и за что платить!

2. Графика? ха-ха-ха!, какая там графика, тупо картинка на берегу какого нибудь водоёма (15х20 грубо говоря) и все!, не смены погоды, не дуновения ветерка, не малейшей ряби на воде, Вы не увидите!

3. Игровой процесс, оставляет желать лучшего)) при 2-х тысячах игроков (в праздники), игра постоянно виснет, периодически вылетает, на серверах у них вечные сбои, квесты не выполнимые (люди годами не могут закрыть "карпов", "пираний" и т.п.) на начальном этапе (на Озере) 30% поклёвок составляют "сапоги", где же такое видано?, я всю свою жизнь рыбачила с дедом, потом с отцом, и хоть раз бы сапог попался, а тут аж 30%

4. Очень и очень Жадные разработчики, не смотря на то, что игроки делают им ежемесячные денежные взносы в виде покупок (рем.пакетов по 150р., удилище по 5000т.р., того же онлайна по 49р. и много, много всего прочего) так не смотря на это, они еще умудряются ежегодно урезать все возможные пути заработка в игре, а точнее (урезают клёв дорогостоящей рыбы типо "Адский вамп", наживку типо "Рапаны" и прочие игровые "плюшки") А касательно Нового Года, подарка от них не дождешься!, подарки получают лишь "избранные" в виде 10-20% игроков, так за что им платить скажите???

5. Грубое и хамское поведение (отношение) как самих игроков в игре, так же и Модераторов, так же и Администрации проекта, за данное моё правдивое высказывание в их местном чате, я бы получила от 10-20% игроков негативное отношение к себе с элементами оскорбления и упрёки, а от Модератора и Администрации пожизненный БАН, за подстрекательство (полагаю, что те, кто яростно защищает данную игру, это часть людей, которые косвенно имеют к ней какое то отношение, типо брат, сват, и т.п., а следовательно имеют "плюшки" по лево, либо те кому безупречно везет, а так же те, у кого куча денег в реале и их не волнует происходящее в РР3)

Ну а в конце хотелось бы обратиться к Людям, но не к тем, о ком я писала в 5-м пункте, а к тем, кто по другую сторону баррикад: Люди, в мире миллион разных онлайн-игр, в том числе и рыбалок, есть намного лучше и БЕСПЛАТНО! поверьте)

Всего Вам хорошего!

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