Русская Рыбалка для Windows

Русская Рыбалка 3.9.9.37 Египет

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Описание Русская Рыбалка 3.9.9.37 ЕгипетОписание   Скачать Русская Рыбалка 3.9.9.37 ЕгипетСКАЧАТЬ (502,38 Мб) Скриншоты Русская Рыбалка 3.9.9.37 ЕгипетСкриншоты (8)   Статистика Русская Рыбалка 3.9.9.37 ЕгипетСтатистика   Отзывы о Русская Рыбалка 3.9.9.37 ЕгипетОтзывы (123)  
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4.37 из 5, всего оценок - 991
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
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Русская Рыбалка 3 - продолжение популярнейшего симулятора рыбалки Русская Рыбалка 1.6. В основе игры несколько составляющих – и природа, и немного экономики, и дух соревнования.

Новые водоемы и турниры, новая рыба и оптимизация игровых процессов, новые игровые аксессуары и возможность апгрейда существующих. Множество новых особенностей и сюрпризов. Процесс рыбалки не приближен к реальности, он просто реален. Вы можете наслаждаться красотами природы, не опасаясь, что вас кто-то потревожит. А если вдруг захочется разделить с кем-то радость от пойманного трофея, к вашим услугам он-лайн режим, в котором вы сможете оценить значимость своего торофея, да и просто пообщаться с близкими по духу людьми.

Обратите внимание!
Все достижения игроков в предыдущих версиях сохраняются. Скачать игру можно совершенно бесплатно, получив неограниченный доступ к одиночному режиму игры. Для онлайн-игры необходимо зарегистрироваться.

Что нового в Русская Рыбалка 3.9.9.37 Египет?
  • Новый водоем Нил.
  • Новый водоем Красное море.
  • 75 новых видов рыб.
  • Три новых квеста-коллекции, в том числе коллекция из 15 редчайших рыб, расселенных по всему миру.
  • Новый квест Нильский промысел.
  • Новый квест Красноморский промысел.
  • Новые удилища, катушки и аксессуары.
  • Снижены цены на некоторые удилища в магазине уникальных аксессуаров.
Русская Рыбалка
Русская Рыбалка
Русская Рыбалка
Русская Рыбалка
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 227 598
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт
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Отзывы о программе Русская Рыбалка

Геннадий про Русская Рыбалка 3.9.9.34 Камчатка [31-03-2020]

Здравствуйте я два года играл в русскую рыбалку 3.9.9 не советую, твоё мнение не ценится за мнения наказывают пожизненым баном, админ и Модераторы пи****! Если можно было бы вызвать на дуэль поубивал бы сук, хорошего ничего не могу сказать!
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офиссс про Русская Рыбалка 3.9.9.34 Камчатка [29-03-2020]

Полная фигня. Нет уважения ни к форуму, ни к игре.
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Светлана про Русская Рыбалка 3.9.9.34 Камчатка [13-01-2020]

Русская рыбалка 3 онлайн - это Зло! (у меня на это есть 5 причин:))
1. Десятки подобных этой игре, не просят заплатить им 49р. за онлайн, а в их случаи, было бы еще и за что платить!
2. Графика? ха-ха-ха!, какая там графика, тупо картинка на берегу какого нибудь водоёма (15х20 грубо говоря) и все!, не смены погоды, не дуновения ветерка, не малейшей ряби на воде, Вы не увидите!
3. Игровой процесс, оставляет желать лучшего)) при 2-х тысячах игроков (в праздники), игра постоянно виснет, периодически вылетает, на серверах у них вечные сбои, квесты не выполнимые (люди годами не могут закрыть "карпов", "пираний" и т.п.) на начальном этапе (на Озере) 30% поклёвок составляют "сапоги", где же такое видано?, я всю свою жизнь рыбачила с дедом, потом с отцом, и хоть раз бы сапог попался, а тут аж 30%
4. Очень и очень Жадные разработчики, не смотря на то, что игроки делают им ежемесячные денежные взносы в виде покупок (рем.пакетов по 150р., удилище по 5000т.р., того же онлайна по 49р. и много, много всего прочего) так не смотря на это, они еще умудряются ежегодно урезать все возможные пути заработка в игре, а точнее (урезают клёв дорогостоящей рыбы типо "Адский вамп", наживку типо "Рапаны" и прочие игровые "плюшки") А касательно Нового Года, подарка от них не дождешься!, подарки получают лишь "избранные" в виде 10-20% игроков, так за что им платить скажите???
5. Грубое и хамское поведение (отношение) как самих игроков в игре, так же и Модераторов, так же и Администрации проекта, за данное моё правдивое высказывание в их местном чате, я бы получила от 10-20% игроков негативное отношение к себе с элементами оскорбления и упрёки, а от Модератора и Администрации пожизненный БАН, за подстрекательство (полагаю, что те, кто яростно защищает данную игру, это часть людей, которые косвенно имеют к ней какое то отношение, типо брат, сват, и т.п., а следовательно имеют "плюшки" по лево, либо те кому безупречно везет, а так же те, у кого куча денег в реале и их не волнует происходящее в РР3)
Ну а в конце хотелось бы обратиться к Людям, но не к тем, о ком я писала в 5-м пункте, а к тем, кто по другую сторону баррикад: Люди, в мире миллион разных онлайн-игр, в том числе и рыбалок, есть намного лучше и БЕСПЛАТНО! поверьте)
Всего Вам хорошего!
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Евгений про Русская Рыбалка 3.9.9.34 Камчатка [16-06-2019]

Игра полнейший тупой лохотрон...Но как говорят, без лоха и жить на свете плохо, так что еще поработает)))
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Srif59 про Русская Рыбалка 3.9.9.34 Камчатка [22-05-2019]

Более дешевого лохотрона трудно найти
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