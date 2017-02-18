True Burner - мощное и удобное в использовании программное обеспечение для прожига дисков. Этот инструмент позволит создать и записать обычные, мультисессионные, загрузочные CD, DVD, Blu-Ray диски с различными файловыми системами, в том числе ISO 9660 и UDF.

Приложение позволяет также создавать диски с данными, MP3-диски, DVD-Video и другие. Программа отличается простотой управления, интуитивно-понятным интерфейсом, не потребляет много системных ресурсов и работает со всеми типами дисков - CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R DL, BD-R/RE.



Основные характеристики программы: