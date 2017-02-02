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IceCream Ebook Reader для Windows

IceCream Ebook Reader 4.35

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Описание IceCream Ebook Reader 4.35Описание   Скачать IceCream Ebook Reader 4.35СКАЧАТЬ (26,07 Мб) Скриншоты IceCream Ebook Reader 4.35Скриншоты (5)   Статистика IceCream Ebook Reader 4.35Статистика   Отзывы о IceCream Ebook Reader 4.35Отзывы (4)  
Оцените программу!
3.75 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Icecream Ebook Reader - бесплатная программа для чтения электронных книг в форматах FB2, DJVU, EPUB и др., а также для управления электронными библиотеками. Вы сможете превратить экран компьютера в современную и удобную читалку книг с возможностью листания страниц, использования закладок, поиска, контроля прочитанности книг и др.

Особенности программы:

  • Прогресс чтения. Продолжайте чтение с того места, где остановились. Вы всегда в курсе того, сколько осталось до конца любой книги.
  • Поиск книги по автору или названию книги.
  • Сортировка файлов по категориям
  • Полноэкранный режим.
  • Закладки, чтобы всегда иметь возможность вернуться к примечательным моментам читаемых книг.
  • Ночной режим. Комфортное чтение при слабом освещении или его отсутствии.
  • Книжный режим.
Что нового в IceCream Ebook Reader 4.35?
  • Улучшения безопасности
Скриншоты IceCream Ebook Reader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)7 / 8 941
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧиталки

Отзывы о программе IceCream Ebook Reader

Александр про IceCream Ebook Reader 4.33 [21-01-2017]

Она такая же бесплатная как пробные версии от мелкософта
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Ziro про IceCream Ebook Reader 1.68 [27-08-2015]

Расшиокнин - DJVU не читает.
2 | 8 | Ответить

Облом в ответ Ziro про IceCream Ebook Reader 4.01 [11-06-2016]

НЕ читает DJVU!
| | Ответить

владимир про IceCream Ebook Reader 1.51 [09-12-2014]

выделите одну программу в виде тестов и дела пойдут быстрее
появятся отзывы
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