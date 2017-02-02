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3.75 из 5, всего оценок - 20 Рейтинг программы - 3.75 из 5

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5 Icecream Ebook Reader - бесплатная программа для чтения электронных книг в форматах FB2, DJVU, EPUB и др., а также для управления электронными библиотеками. Вы сможете превратить экран компьютера в современную и удобную читалку книг с возможностью листания страниц, использования закладок, поиска, контроля прочитанности книг и др. Особенности программы: Прогресс чтения. Продолжайте чтение с того места, где остановились. Вы всегда в курсе того, сколько осталось до конца любой книги.

Поиск книги по автору или названию книги.

Сортировка файлов по категориям

Полноэкранный режим.

Закладки, чтобы всегда иметь возможность вернуться к примечательным моментам читаемых книг.

Ночной режим. Комфортное чтение при слабом освещении или его отсутствии.

Книжный режим. Что нового в IceCream Ebook Reader 4.35?

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