Icecream Ebook Reader - бесплатная программа для чтения электронных книг в форматах FB2, DJVU, EPUB и др., а также для управления электронными библиотеками. Вы сможете превратить экран компьютера в современную и удобную читалку книг с возможностью листания страниц, использования закладок, поиска, контроля прочитанности книг и др.
Особенности программы:
Прогресс чтения. Продолжайте чтение с того места, где остановились. Вы всегда в курсе того, сколько осталось до конца любой книги.
Поиск книги по автору или названию книги.
Сортировка файлов по категориям
Полноэкранный режим.
Закладки, чтобы всегда иметь возможность вернуться к примечательным моментам читаемых книг.
Ночной режим. Комфортное чтение при слабом освещении или его отсутствии.