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2048 для iOS

2048 2.2 для iPhone, iPad

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Описание 2048 2.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать 2048 2.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (19.69 Мб) Скриншоты 2048 2.2 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика 2048 2.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о 2048 2.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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2048 - любопытная логическая игра, где пользователю нужно достичь общего числа 2048, перемещая клетки с цифрами в матрице 4х4. Все ячейки матрицы перемещаются одновременно или вверх, или вниз, или вправо, или влево - как укажете. При этом находящиеся рядом клетки с одинаковым числом суммируются. Фишка еще и в том, что при перемещении ячеек в пустых клетках появляются новые числа, которые будут мешать собирать в пары нужные блоки, и прежде чем сделать ход придется хорошенько подумать.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты 2048:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 966
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе 2048

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