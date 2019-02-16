Слова из слова 1.0.4 для iPhone, iPad Увлекательная головоломка для мобильных iOS-устройств, в которой игроку необходимо составлять слова из букв заданного на уровне слова. Слова могут быть Vault Breaker 3.3.1 для iPhone, iPad, iPod Vault Breaker - бесплатная головоломка для iPhone. Если вы не хотите отупеть от каждодневной однообразной работы, то эта программа вам понравится. Нужно угадать код SPB Brain Evolution 2.2 для iPhone, iPad, iPod Spb Brain Evolution - сборник всевозможных логических игр, головоломок, игр на развитие внимания и памяти. Пока не пройдете текущее задание не сможете приступить к

Gardenscapes 3.1.0 для iPhone, iPad Увлекательная игра для iPhone, iPad и iPod touch, в которой игроку предстоит расчистить территорию заброшенного парка и создать свой сад мечты. А для этого придется Sudoku 2.0 для iPhone, iPad, iPod Sudoku - классическая японская логическая игра для iPhone. Цель игры — заполнить квадрат 9х9 клеток цифрами так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце, а также в 2048 2.4 для iPhone, iPad 2048 - любопытная логическая игра, где пользователю нужно достичь общего числа 2048, перемещая клетки с цифрами в матрице 4х4