IceCream Slideshow Maker для Windows

IceCream Slideshow Maker 2.18

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Описание IceCream Slideshow Maker 2.18Описание   Скачать IceCream Slideshow Maker 2.18СКАЧАТЬ (31,27 Мб) Скриншоты IceCream Slideshow Maker 2.18Скриншоты (5)   Статистика IceCream Slideshow Maker 2.18Статистика   Отзывы о IceCream Slideshow Maker 2.18Отзывы (1)  
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4.38 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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IceCream Slideshow Maker - бесплатная, простая и эффективная утилита для создания презентаций и слайдшоу. Позволяет оживить набор фотографий с помощью большого количества эффектов и наложения музыки.

Возможности программы:

  • Удобное управление процессом. Позволяет настроить длительность отображения слайда, выбрать эффект перехода и его продолжительность. Данные опции применимы как к отдельным файлам, так и ко всем изображениям по умолчанию.
  • Функция предпросмотра.
  • История проектов.
  • Поддержка аудио. Загрузка аудио файла, настройка эффектов сдвига аудио и угасания и использование его в качестве фоновой музыки для слайдшоу.
  • Поддержка популярных форматов. Программа поддерживает работу с изображениями в форматах JPG, JPEG, PNG и TIFF, а также аудио файлами в форматах MP3, WAV и WMA.
  • Большой выбор эффектов перехода.
  • Возможность растянуть изображение по размеру экрана или сохранить оригинальное соотношение сторон.
  • Высокое качество презентаций (от 640х480 до 1920х1080).
  • Интеграция с YouTube.
Что нового в IceCream Slideshow Maker 2.18?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты IceCream Slideshow Maker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 310
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы

Отзывы о программе IceCream Slideshow Maker

михаил про IceCream Slideshow Maker 1.37 [12-11-2015]

отличная программа ,всё в ней устроено.
5 | | Ответить

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