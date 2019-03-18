ФотоМАСТЕР для Windows

ФотоМАСТЕР 6.15

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Описание ФотоМАСТЕР 6.15Описание   Скачать ФотоМАСТЕР 6.15СКАЧАТЬ (134,23 Мб) Скриншоты ФотоМАСТЕР 6.15Скриншоты (2)   Статистика ФотоМАСТЕР 6.15Статистика   Отзывы о ФотоМАСТЕР 6.15Отзывы (1)  
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4.25 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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ФотоМАСТЕР - мощная программа для быстрого и качественного редактирования фотографий. Благодаря инновационной архитектуре, приложение даёт возможность изменять любые параметры фотоснимков и отменять эти изменения в любом порядке без потери качества.

  • Повышайте качество фото. Корректируйте экспозицию, за пару кликов мыши избавляйтесь от засветок и слишком темных областей, экспериментируйте с насыщенностью, цветом, резкостью и другими параметрами фотографий.
  • Редактируйте композицию. Заваленный горизонт или дисторсия — больше не проблема! В программе вы легко сможете избавиться от этих искажений, кадрировать фотографию и дополнить ее края симпатичным виньетированием, которое также можно детально настроить.
  • Ретушируйте фотографии. Для маскировки случайно попавших в кадр элементов воспользуйтесь функцией «Штамп». Корректирующая кисть поможет изменить цвет и тон отдельных объектов на снимке, а градиентный фильтр — реалистично улучшить пейзажные фотографии.
  • Используйте эффекты. Во встроенной коллекции программы представлено 20+  готовых вариантов обработки, которые вы можете применить к фотографии в 1 клик мыши. Превратите современное фото в ретро снимок, добавьте детализации — ведь теперь это так просто!
  • Добавляйте текст. Создавайте яркие открытки из любимых фотографий! Всё, что для этого нужно — дополнить изображение поздравлением в стихах. Сделайте это в разделе «Надписи», а затем настройте оформление текста по своему вкусу.

Программа обладает удобным и понятным интерфейсом на русском языке и поддерживает работу со всеми популярными графическими форматами: PNG, JPG, GIF, TIFF и т.д. На официальном сайте продукта представлен подробный онлайн-учебник.

ФотоМАСТЕР
ФотоМАСТЕР
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 990 руб.
Ограничение в работе программы5 дней, закрыто сохранение
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 474
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе ФотоМАСТЕР

Вячеслав про ФотоМАСТЕР 1.25 [12-06-2017]

Отличная программа! Для новичков - самое то. Просто и удобно.
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