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ФотоМАСТЕР 6.15
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4.25 из 5, всего оценок - 8
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- Рейтинг программы - 4.25 из 5
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ФотоМАСТЕР - мощная программа для быстрого и качественного редактирования фотографий. Благодаря инновационной архитектуре, приложение даёт возможность изменять любые параметры фотоснимков и отменять эти изменения в любом порядке без потери качества.
- Повышайте качество фото. Корректируйте экспозицию, за пару кликов мыши избавляйтесь от засветок и слишком темных областей, экспериментируйте с насыщенностью, цветом, резкостью и другими параметрами фотографий.
- Редактируйте композицию. Заваленный горизонт или дисторсия — больше не проблема! В программе вы легко сможете избавиться от этих искажений, кадрировать фотографию и дополнить ее края симпатичным виньетированием, которое также можно детально настроить.
- Ретушируйте фотографии. Для маскировки случайно попавших в кадр элементов воспользуйтесь функцией «Штамп». Корректирующая кисть поможет изменить цвет и тон отдельных объектов на снимке, а градиентный фильтр — реалистично улучшить пейзажные фотографии.
- Используйте эффекты. Во встроенной коллекции программы представлено 20+ готовых вариантов обработки, которые вы можете применить к фотографии в 1 клик мыши. Превратите современное фото в ретро снимок, добавьте детализации — ведь теперь это так просто!
- Добавляйте текст. Создавайте яркие открытки из любимых фотографий! Всё, что для этого нужно — дополнить изображение поздравлением в стихах. Сделайте это в разделе «Надписи», а затем настройте оформление текста по своему вкусу.
Программа обладает удобным и понятным интерфейсом на русском языке и поддерживает работу со всеми популярными графическими форматами: PNG, JPG, GIF, TIFF и т.д. На официальном сайте продукта представлен подробный онлайн-учебник.
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