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ФотоГалерея для Windows

ФотоГалерея 1.25

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Описание ФотоГалерея 1.25Описание   Скачать ФотоГалерея 1.25СКАЧАТЬ (11,17 Мб) Скриншоты ФотоГалерея 1.25Скриншоты (5)   Статистика ФотоГалерея 1.25Статистика   Отзывы о ФотоГалерея 1.25Отзывы (0)  
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ФотоГалерея — бесплатная программа для просмотра изображений от AMS Software. Приложение имеет понятный интерфейс и работает на всех версиях Windows, поэтому может стать достойной заменой классическому просмотрщику от Microsoft. Приятный бонус — базовый набор инструментов для редактирования фотографий.

Преимущества программы:

  • Удобный просмотр фото любых форматов. ФотоГалерея поддерживает все современные графические форматы: JPG, PNG, GIF, RAW, BMP, TIFF, CR2, NEF, PSD и т. д. Переключаться между снимками можно с помощью кнопок со стрелочками под фото или нажимая соответствующие клавиши на клавиатуре.
  • Быстрое улучшение снимков. Преображайте фото одним щелчком мыши! Кликните по кнопке «Автоулучшение» — программа мгновенно сделает фото ярче и повысит его качество. Вы можете настроить освещение и цвет изображения вручную: просто передвигайте бегунки в редакторе и тут же оценивайте изменения.
  • Выравнивание горизонта. Исправить этот досадный дефект на любой фотографии в ФотоГалерее можно буквально за секунду. Вам надо лишь провести прямую линию вдоль горизонта, а затем сохранить отредактированный снимок.
  • Поворот и обрезка фото. Воспользуйтесь специальными кнопками под снимком, если надо повернуть изображение по часовой стрелке или против нее. Убрать случайных прохожих рядом с границами фото или изменить крупность плана можно с помощью кадрирования.
  • Режим слайд-шоу. При желании включите просмотр фото в полноэкранном режиме. В таком случае снимки будут автоматически сменять друг друга через определенный промежуток времени, а вы сможете детально рассмотреть каждое изображение.
  • Шаблоны печати. Распечатывайте фото прямо из программы! Выберите вариант расположения фотографий на листе и укажите количество копий. Вы можете распечатать на листе только одно фото или сразу несколько.
ФотоГалерея
ФотоГалерея
ФотоГалерея
ФотоГалерея
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы - Просмотр
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Отзывы о программе ФотоГалерея

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