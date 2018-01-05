DVD Drive Repair для Windows

DVD Drive Repair 2.0.0.1016

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Описание DVD Drive Repair 2.0.0.1016Описание   Скачать DVD Drive Repair 2.0.0.1016СКАЧАТЬ (1,83 Мб) Скриншоты DVD Drive Repair 2.0.0.1016Скриншоты (1)   Статистика DVD Drive Repair 2.0.0.1016Статистика   Отзывы о DVD Drive Repair 2.0.0.1016Отзывы (0)  
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DVD Drive (icon) Repair - бесплатная программа для восстановления иконки DVD привода в Проводнике Windows. Поможет восстановить иконку привода, исчезнувшую после вирусной атаки или системного сбоя. Если ошибка не связана с неполадками в самом железе и не вызвана грубым повреждением системных файлов, утилита исправит ее. Не требует установки и очень проста в использовании. Кроме этого есть возможность запретить автозапуск с DVD и других съемных устройств, чтобы защитить систему от autorun-вирусов, и функция сброса настроек автозапуска к значениям по умолчанию.

Внимание! Перед использованием программы настоятельно рекомендуется создать точку восстановления системы!

Скриншоты DVD Drive Repair:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)14 / 10 675
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Внешние устройства
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Отзывы о программе DVD Drive Repair

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