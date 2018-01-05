DVDInfoPro 7.7.0.2
DVDInfoPro - универсальный набор инструментов для диагностики и получения обширной информации об установленных CD/DVD/Blu-Ray приводах. Кроме этого программа
DVD Drive Repair 1.0.2.638
DVD Drive (icon) Repair - бесплатная программа для восстановления иконки DVD привода в Проводнике Windows. Поможет восстановить иконку привода, исчезнувшую после
Bootable USB Drive Creator Tool 1.0
Bootable USB Drive Creator Tool - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно быстро и легко создавать загрузочные USB диски.
CDSlow 4.0
Программа для управления скоростью CD/DVD приводов. Улучшает читаемость и предотвращает разрыв некачественных дисков в скоростных приводах.
YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.5.2
YUMI (Your Universal Multiboot Installer) - компактная утилита для создания мультизагрузочных USB-носителей, куда можно включить разные операционные системы,
Nero InfoTool 11.0.00500
Nero InfoTool - утилита позволяющая получить всеобъемлющую информацию об установленных в системе CD/DVD-приводах, вставленных в них дисках и матрицах, конфигурации