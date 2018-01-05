DVDInfoPro 7.7.0.2 DVDInfoPro - универсальный набор инструментов для диагностики и получения обширной информации об установленных CD/DVD/Blu-Ray приводах. Кроме этого программа DVD Drive Repair 1.0.2.638 DVD Drive (icon) Repair - бесплатная программа для восстановления иконки DVD привода в Проводнике Windows. Поможет восстановить иконку привода, исчезнувшую после Bootable USB Drive Creator Tool 1.0 Bootable USB Drive Creator Tool - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно быстро и легко создавать загрузочные USB диски.

CDSlow 4.0 Программа для управления скоростью CD/DVD приводов. Улучшает читаемость и предотвращает разрыв некачественных дисков в скоростных приводах. YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.5.2 YUMI (Your Universal Multiboot Installer) - компактная утилита для создания мультизагрузочных USB-носителей, куда можно включить разные операционные системы, Nero InfoTool 11.0.00500 Nero InfoTool - утилита позволяющая получить всеобъемлющую информацию об установленных в системе CD/DVD-приводах, вставленных в них дисках и матрицах, конфигурации