Enpass Password Manager - один из лучших менеджеров паролей, который надежно сохранит все Ваши учетные записи, личную информацию, идентификаторы банковских карт да и вообще любую секретную информацию. В век развития информационных технологий практически каждый человек так или иначе связан с внесением и использованием личной информации в интернете и общественных местах: регистрация в сервисах электронной почты, аккаунты в социальных сетях, использование платежных карт и т.д.



Для качественной защиты всех своих данных нужно использовать надежные и разнообразные пароли. Порой бывает, что эти пароли просто забываются, а использование одного и того же пароля или хранение их в текстовом/Word/Exсel-файле небезопасно.



Именно для этого придумано приложение Enpass Password Manager. Здесь можно хранить всевозможную информацию о себе и используемых сервисах:

логины (dropbox, facebook, google, skype и множество других),

данные кредитных карт,

банковскую информацию (счета, кредиты, страховка и т.д.),

доступ к компьютеру,

удостоверения личности,

пароли,

важные конфиденциальные записи и многое другое.

Надежность Enpass Password Manager действительно на высоком уровне, т.к. тут используется шифрование AES-256, а вся информация остается именно на устройстве без отправки на сервера разработчика. Вам остается только придумать один надежный пароль для входа в Ваш личный сейф и удобно пользоваться всеми сервисами.



Кроме надежности хранения данных Enpass Password Manager предлагает еще ряд дополнительных полезных настроек. Так, благодаря облачным технологиям и кроссплатформенности приложения, любые вносимые изменения синхронизируются с другими Вашими устройствами через Dropbox и iCloud. Также этот менеджер содержит встроенный браузер, который автоматически заполняет регистрационные данные из сейфа на нужных ресурсах.



В общем, с Enpass Password Manager Вы можете не опасаться за утечку конфиденциальных данных и никогда не забудете важную информацию.