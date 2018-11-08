KeyLock для Windows

KeyLock 2.1.1

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Описание KeyLock 2.1.1Описание   Скачать KeyLock 2.1.1СКАЧАТЬ (830 Кб) Скриншоты KeyLock 2.1.1Скриншоты (5)   Статистика KeyLock 2.1.1Статистика   Отзывы о KeyLock 2.1.1Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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KeyLock - программа, которая позволит заблокировать Ваш компьютер с помощью USB-флешки. Любой съемный дисковый накопитель может использоваться как ключ доступа к ресурсам ПК: если в разъеме USB есть флешка, то компьютер работает, как только извлекаете - полная блокировка кроме цифрового блока.

Настройка утилиты достаточно проста. Сначала выбираете USB-диск, с помощью которого будете блокировать систему. При этом Вы увидите несколько цифровых ключей. Желательно их где-то сохранить отдельно - если забыли или потеряли флешку, то с помощью указанного набора цифр можно войти в компьютер и изменить настройки.

Организуйте по своему вкусу экран блокировки - тематическое оформление, заставку, текст, время отображения и т.д. Все это доступно в разделе "Customization Options".

Теперь, если надо куда-то отойти от ПК, просто вытащите ключ - никто не сможет в Ваше отсутствие воспользоваться конфиденциальной и секретной информацией. После вставки флешки в порт USB, KeyLock автоматически разблокирует компьютер.

Что нового в KeyLock 2.1.1?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты KeyLock:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 781
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Контроль доступа
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Отзывы о программе KeyLock

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