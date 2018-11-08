KeyLock - программа, которая позволит заблокировать Ваш компьютер с помощью USB-флешки. Любой съемный дисковый накопитель может использоваться как ключ доступа к ресурсам ПК: если в разъеме USB есть флешка, то компьютер работает, как только извлекаете - полная блокировка кроме цифрового блока.

Настройка утилиты достаточно проста. Сначала выбираете USB-диск, с помощью которого будете блокировать систему. При этом Вы увидите несколько цифровых ключей. Желательно их где-то сохранить отдельно - если забыли или потеряли флешку, то с помощью указанного набора цифр можно войти в компьютер и изменить настройки.

Организуйте по своему вкусу экран блокировки - тематическое оформление, заставку, текст, время отображения и т.д. Все это доступно в разделе "Customization Options".

Теперь, если надо куда-то отойти от ПК, просто вытащите ключ - никто не сможет в Ваше отсутствие воспользоваться конфиденциальной и секретной информацией. После вставки флешки в порт USB, KeyLock автоматически разблокирует компьютер.