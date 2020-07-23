My Lockbox - бесплатная программа, которая служит для скрытия и защиты паролем директорий, и входящих в них папок и файлов.
В настройках присутствует возможность установить защиту при запуске в безопасном режиме Windows, отключить напоминания о открытом режиме программы, установить горячие клавиши менять пароль и др. При инсталляции программа предлагает интегрироваться в контекстное меню Windows.
Генератор паролей - крошечная утилита для генерирования паролей разной сложности
Отзывы о программе My Lockbox
Валентина про My Lockbox 4.2.1 [20-07-2020]
Помогите!!!
Была установлена эта программа и скрыта папка, после переустановили виндоус и папка исчезла, программу скачали заново, но увы, ничего не помогает, что делать??? | | Ответить
алекс про My Lockbox 4.1.3 [24-03-2018]
помогите пожалуйста папка которую я спрятал паролем не открывается пишу пароль правильно но не открывает 2 | 2 | Ответить
KETRIN706 про My Lockbox 4.0.2 [03-11-2017]
Программа не заслуживает внимания, качать не стоит, и вот почему: зашифровать можно только одну папку в бесплатной версии, постоянно баннер будет появляться что бы программу купили, Сторонний пользователь сможет увидеть лишь пустую папку без ценного содержимого. и это неправда, папка полностью исчезает. Может кому то это хорошо а кому то и плохо - можно забыть где эта папка и вообще забыть про папку. 2 | 4 | Ответить
usdn77 про My Lockbox 3.6.4 [20-01-2015]
Простая и доходчивая программка,без заморочек для "простых" пользователей.Пока что не глючит.Кодировка выносных носителей за отдельную плату. 3 | 2 | Ответить