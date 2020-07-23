My Lockbox - бесплатная программа, которая служит для скрытия и защиты паролем директорий, и входящих в них папок и файлов.

В настройках присутствует возможность установить защиту при запуске в безопасном режиме Windows, отключить напоминания о открытом режиме программы, установить горячие клавиши менять пароль и др. При инсталляции программа предлагает интегрироваться в контекстное меню Windows.