My Lockbox для Windows

My Lockbox 4.3.7

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Описание My Lockbox 4.3.7Описание   Скачать My Lockbox 4.3.7СКАЧАТЬ (6,84 Мб) Скриншоты My Lockbox 4.3.7Скриншоты (2)   Статистика My Lockbox 4.3.7Статистика   Отзывы о My Lockbox 4.3.7Отзывы (4)  
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4.64 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.64 из 5
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My Lockbox - бесплатная программа, которая служит для скрытия и защиты паролем директорий, и входящих в них папок и файлов.

В настройках присутствует возможность установить защиту при запуске в безопасном режиме Windows, отключить напоминания о открытом режиме программы, установить горячие клавиши менять пароль и др. При инсталляции программа предлагает интегрироваться в контекстное меню Windows.

Что нового в My Lockbox 4.3.7?
  • Исправлены ошибки.
My Lockbox
My Lockbox
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 649
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Защита данных
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Отзывы о программе My Lockbox

Валентина про My Lockbox 4.2.1 [20-07-2020]

Помогите!!!
Была установлена эта программа и скрыта папка, после переустановили виндоус и папка исчезла, программу скачали заново, но увы, ничего не помогает, что делать???
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алекс про My Lockbox 4.1.3 [24-03-2018]

помогите пожалуйста папка которую я спрятал паролем не открывается пишу пароль правильно но не открывает
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KETRIN706 про My Lockbox 4.0.2 [03-11-2017]

Программа не заслуживает внимания, качать не стоит, и вот почему: зашифровать можно только одну папку в бесплатной версии, постоянно баннер будет появляться что бы программу купили, Сторонний пользователь сможет увидеть лишь пустую папку без ценного содержимого. и это неправда, папка полностью исчезает. Может кому то это хорошо а кому то и плохо - можно забыть где эта папка и вообще забыть про папку.
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usdn77 про My Lockbox 3.6.4 [20-01-2015]

Простая и доходчивая программка,без заморочек для "простых" пользователей.Пока что не глючит.Кодировка выносных носителей за отдельную плату.
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