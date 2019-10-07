VeraCrypt для Windows

VeraCrypt 1.24

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Описание VeraCrypt 1.24Описание   Скачать VeraCrypt 1.24СКАЧАТЬ (34,24 Мб) Скриншоты VeraCrypt 1.24Скриншоты (8)   Статистика VeraCrypt 1.24Статистика   Отзывы о VeraCrypt 1.24Отзывы (1)  
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4.58 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию. Здесь Вы можете создать простой зашифрованный контейнер, закодировать несистемный раздел (диск) или зашифровать раздел или весь диск с системой. Таким образом, Вы предотвратите неконтролируемый доступ к конфиденциальным файлам и защитите их от утечки или вирусной атаки.

Работать с приложением достаточно удобно и просто благодаря качественно выполненной русификации и пошаговому мастеру настройки, который поможет выбрать правильные параметры на каждом этапе создания зашифрованного раздела. Для начала нужно определиться с видом носителя (контейнер или диск), потом выбрать тип (обычный или скрытый) и указать размещение тома или файла-контейнера. На следующем шаге требуется выбрать приемлемый для Вас алгоритм шифрования (AES, Serpent, Twofish или их комбинация) и алгоритм хеширования (SHA-512, SHA-256, Whirlpool). После этого останется только задать размер защищенного диска (если создаете файл).

Для того, чтобы посторонние лица не могли через VeraCrypt смонтировать и подключиться к зашифрованному диску, предусмотрена установка пароля, а также и вход по ключевому файлу. На заключительном этапе укажите тип файловой системы (для файлов) и приступите к разметке.

В довершение стоит отметить, что программу можно установить в портативном виде, тогда эта утилита может быть помещена на любой съемный носитель и запускаться Вами без проблем на другом ПК.

VeraCrypt
VeraCrypt
VeraCrypt
VeraCrypt
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)20 / 12 635
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Шифрование
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Отзывы о программе VeraCrypt

Костя про VeraCrypt 1.23 [14-09-2018]

Очень хороший шифратор особенно создавать контейнер-файл 100 - 300 МБ для ключей т.к. начинается эра блокчейн и надо не только пароли хранить, но и ключевые которые на компе в открытом виде опасно хранить и занимают 2 - 3 КБ, а вот контейнер-файл в самый раз + менеджер с паролями и все под защитой надежной.
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