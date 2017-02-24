Soft4Boost DVD Creator 3.8.7.469 Описание СКАЧАТЬ ( 65,14 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.67 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 4.67 из 5

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5 Soft4Boost DVD Creator - очень удобная программа для создания и записи DVD-дисков в домашних условиях. Сочетая в себе простой и доступный интерфейс с хорошим функционалом, это приложение позволит Вам организовать любительские и профессиональные видеозаписи для просмотра на любом DVD-проигрывателе. При этом Вы получаете в свое распоряжение все обязательные атрибуты DVD-дисков: создание заглавия и отдельных глав, формирование своего меню, накладывание изображения, использование аудио оформления, текстовые комментарии и т.д.



Если Вы ранее не сталкивались с проектированием DVD-дисков, то воспользуйтесь встроенным Мастером, который пошагово поможет выбрать все необходимые действия для создания красочного и стильного DVD. А если не хотите тратить много времени на разработку своего шаблона, то воспользуйтесь одним из встроенных в программу, где уже подготовлены все предустановки для нового проекта.



Когда все операции и настройки закончены, Вы можете сразу же записать свой DVD-диск из меню программы. Если же проект требует доработки - сохраните его просто на компьютере для последующего редактирования.



В целом, качественно продуманное и удобное приложение Soft4Boost DVD Creator поможет Вам значительно улучшить Ваши видеозаписи, сделав их доступными для просмотра на любом DVD-плеере. Скриншоты Soft4Boost DVD Creator: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95 Ограничение в работе программы баннер на готовом проекте Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 2 615 Разработчик Soft4Boost Последнее обновление 24.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Запись Отзывы о программе Soft4Boost DVD Creator Admin Отзывов о программе Soft4Boost DVD Creator 3.8.7.469 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости