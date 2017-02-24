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Soft4Boost DVD Creator для Windows

Soft4Boost DVD Creator 3.8.7.469

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Описание Soft4Boost DVD Creator 3.8.7.469Описание   Скачать Soft4Boost DVD Creator 3.8.7.469СКАЧАТЬ (65,14 Мб) Скриншоты Soft4Boost DVD Creator 3.8.7.469Скриншоты (5)   Статистика Soft4Boost DVD Creator 3.8.7.469Статистика   Отзывы о Soft4Boost DVD Creator 3.8.7.469Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Soft4Boost DVD Creator - очень удобная программа для создания и записи DVD-дисков в домашних условиях. Сочетая в себе простой и доступный интерфейс с хорошим функционалом, это приложение позволит Вам организовать любительские и профессиональные видеозаписи для просмотра на любом DVD-проигрывателе. При этом Вы получаете в свое распоряжение все обязательные атрибуты DVD-дисков: создание заглавия и отдельных глав, формирование своего меню, накладывание изображения, использование аудио оформления, текстовые комментарии и т.д.

Если Вы ранее не сталкивались с проектированием DVD-дисков, то воспользуйтесь встроенным Мастером, который пошагово поможет выбрать все необходимые действия для создания красочного и стильного DVD. А если не хотите тратить много времени на разработку своего шаблона, то воспользуйтесь одним из встроенных в программу, где уже подготовлены все предустановки для нового проекта.

Когда все операции и настройки закончены, Вы можете сразу же записать свой DVD-диск из меню программы. Если же проект требует доработки - сохраните его просто на компьютере для последующего редактирования.

В целом, качественно продуманное и удобное приложение Soft4Boost DVD Creator поможет Вам значительно улучшить Ваши видеозаписи, сделав их доступными для просмотра на любом DVD-плеере.

Скриншоты Soft4Boost DVD Creator:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыбаннер на готовом проекте
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 615
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись

Отзывы о программе Soft4Boost DVD Creator

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Отзывов о программе Soft4Boost DVD Creator 3.8.7.469 пока нет, можете добавить...

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