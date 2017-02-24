Soft4Boost DVD Creator - очень удобная программа для создания и записи DVD-дисков в домашних условиях. Сочетая в себе простой и доступный интерфейс с хорошим функционалом, это приложение позволит Вам организовать любительские и профессиональные видеозаписи для просмотра на любом DVD-проигрывателе. При этом Вы получаете в свое распоряжение все обязательные атрибуты DVD-дисков: создание заглавия и отдельных глав, формирование своего меню, накладывание изображения, использование аудио оформления, текстовые комментарии и т.д.
Если Вы ранее не сталкивались с проектированием DVD-дисков, то воспользуйтесь встроенным Мастером, который пошагово поможет выбрать все необходимые действия для создания красочного и стильного DVD. А если не хотите тратить много времени на разработку своего шаблона, то воспользуйтесь одним из встроенных в программу, где уже подготовлены все предустановки для нового проекта.
Когда все операции и настройки закончены, Вы можете сразу же записать свой DVD-диск из меню программы. Если же проект требует доработки - сохраните его просто на компьютере для последующего редактирования.
В целом, качественно продуманное и удобное приложение Soft4Boost DVD Creator поможет Вам значительно улучшить Ваши видеозаписи, сделав их доступными для просмотра на любом DVD-плеере.