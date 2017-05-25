NetDrive - очень удобное приложение, позволяющее подключать удаленные и облачные хранилища данных в виде обычного локального или сетевого диска. Эта программа позволит получить доступ к хранилищу как обычному диску через Проводник Windows или любой файловый менеджер (Total Commander, Far Manager, SpeedCommander, Multi Commander и др.).

Поддерживаются все самые популярные облачные сервисы - Google Drive, OneDrive, Box.net, Dropbox. Кроме того, можно подключить FTP-, SFTP- и WebDAV-диск. Перед использованием потребуется один раз указать настройки соединения: для FTP - IP-адрес, URL, тип сервера, метка и тип диска и др.; для облачных хранилищ - логин (электронная почта) и пароль доступа. Теперь, если возникает необходимость копирования, удаления, просмотра или других операций с файлами на удаленных хранилищах, то все это делается стандартными и привычными процедурами. Стоит отметить, что NetDrive потребляет мало системных ресурсов и обеспечивает высокую скорость соединения с облачными сервисами, поэтому все операции выполняются быстро, как будто Вы действительно используете обычный локальный диск.

В этой программе нет сложных настроек, интерфейс прост и лаконичен, поэтому приложение рассчитано на широкий круг пользователей, которые в ходе своей жизни и деятельности часто сталкиваются с необходимостью работать с удаленными данными.