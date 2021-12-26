FileZilla Server для Windows

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Оценка: 4.27/5 голосов - 76
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:FTP серверы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 52 076 | Статистика
Размер:4,54 Мб
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FileZilla Server - компактный, мощный, быстро работающий и при этом бесплатный FTP-сервер. Позволяет легко и быстро превратить ваш ПК в сервер и является одной из лучших среди программ такого рода.

Устанавливается как системный сервис, а настройка производится через админ-панель, которая подключается на заданный локальный порт.

Что нового в FileZilla Server 1.2.0?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе FileZilla Server

Рафаиль про FileZilla Server 0.9.60.2 [03-05-2020]

Нормально. Доступ к файлам хоть откуда.
Забыл ограничить скорость считывания для "anonymous" без парольного. Смотрю в ноуте идет отдача с скоростью до 6 МБ/сек. Проверил IP, кто-то из Германии подцепился и скачивал. Был разрешён для скачивания только каталог с медиа: песни, клипы, фильмы. Русская душа, пусть качает. Только ограничил скорость.
Если нужен без парольный доступ, ограничивайте скорость, и только чтение.
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владимир про FileZilla Server 0.9.56.1 [28-04-2016]

Установил локальный Open Server версии 5.2.1. на комп с OC windows 8 со стандартным адресом 127.0.0.1 .
Создал сайт mywordpress.lokal с использованием WordPress. Стоит задача закачать на данный сайт плагины и шаблоны. Операцию закачки запланировал делать с помощью FileZilla, который находится в архиве open serwer.
Открыл установочное окно filezilla, далее -- в менеджер сайтов. Все, что понимал—ввел. Ниже привожу два варианта исходных данных по паролям и пользователям , какими пользовался.
=================
Имя пользователя MySQL myusersql
Пароль к базе данных MySQL fVwtzLdrrVuCb6qa
Имя сервера MySQL 127.0.0.1 localhost
===================
доменное имя сайта. 127.0.0.1 mywordpress.lokal
Логин Skljar
пароль ZADI!Y7VLVM20a3NSX
идет ошибка:
Не удалось установить соединение с "ECONNREFUSED - Connection refused by server".
Ошибка: Невозможно подключиться к серверу
Статус: Ожидание повтора...
Статус: Соединяюсь с 127.0.0.1:21...
Статус: Не удалось установить соединение с "ECONNREFUSED - Connection refused by server".
Ошибка: Невозможно подключиться к серверу.
. В чем я допускаю ошибку, помогите. Владимир.
2 | 15 | Ответить

vasya про FileZilla Server 0.9.53 [11-10-2015]

Качайте с офсайта
2 | 3 | Ответить

Никита про FileZilla Server 0.9.46 [13-08-2014]

Не советую скачивать эту прогу. Не знаЮ, ак сделать так, чтобы могли подключиться к нему все люди из земного ша.
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CALYPSO про FileZilla Server 0.9.44 [29-04-2014]

Такое Гавно! Не советую качать!! При установке этой файлзиллы еще какая то ихняя фигня устанавливается, типо вирусного видео. и заебывает потом. условно бесплатно гавно
3 | 7 | Ответить

Полякова Любовь Владимиро в ответ CALYPSO про FileZilla Server 0.9.53 [20-06-2015]

у меня сначала FileZilla нормально работала, а потом через пол года я разрешила ей выполнить обновление, а она мне Mackeeper загрузила. Я его долго стирала. Сейчас ситуация следующая. Комп работает пока FileZilla не запустишь, как только запускаешь все встает.
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