FileZilla Server - компактный, мощный, быстро работающий и при этом бесплатный FTP-сервер. Позволяет легко и быстро превратить ваш ПК в сервер и является одной из лучших среди программ такого рода.

Устанавливается как системный сервис, а настройка производится через админ-панель, которая подключается на заданный локальный порт.