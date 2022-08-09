Wing FTP Server для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:FTP серверы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,11 Мб
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Wing FTP Server - простое в использовании, безопасное, мощное и бесплатное программное обеспечение, представляющее собой FTP-сервер для Windows, Linux и Mac OS. Поддерживает несколько протоколов передачи файлов, включая FTP, FTPS, HTTP, HTTPS и SFTP, обеспечивая вашим клиентам гибкость в выборе способа подключения к серверу. Кроме того, администраторам предоставляется веб-интерфейс для управления сервером из любого места. Вы также можете отслеживать производительность сервера и онлайн-сессии и даже получать уведомления по электронной почте о различных событиях, происходящих на сервере.

Особенности Wing FTP Server:

  • Поддержка FTP, FTPS, SFTP и HTTP/S веб-клиентом.
  • Кроссплатформенность.
  • Веб-администрирование. С помощью веб-браузера вы можете управлять сервером в любое время и в любом месте.
  • Наличие приложения для Android / iOS помогает пользователям мобильных телефонов легко передавать и управлять удаленными FTP-файлами.
  • Менеджер событий и автоматизация. Используйте менеджер событий для выполнения сценария Lua, отправки уведомления по электронной почте или запуска сторонней программы.
  • Баланс нагрузки. Wing FTP может быть объединен в кластер с Wing Gateway для развертывания простого решения по балансировке нагрузки.
  • Возможность обмениваться файлами или запрашивать файлы, используя только веб-ссылку, и тогда любой сможет получать/отправлять файлы без входа в систему.
  • База данных и LDAP. Хранение данных пользователей через XML файлы или базу данных ODBC/Mysql, также поддерживается аутентификация Windows AD/LDAP.
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