Wing FTP Server - простое в использовании, безопасное, мощное и бесплатное программное обеспечение, представляющее собой FTP-сервер для Windows, Linux и Mac OS. Поддерживает несколько протоколов передачи файлов, включая FTP, FTPS, HTTP, HTTPS и SFTP, обеспечивая вашим клиентам гибкость в выборе способа подключения к серверу. Кроме того, администраторам предоставляется веб-интерфейс для управления сервером из любого места. Вы также можете отслеживать производительность сервера и онлайн-сессии и даже получать уведомления по электронной почте о различных событиях, происходящих на сервере.

Особенности Wing FTP Server: