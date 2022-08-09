Wing FTP Server для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|wftpserver.com
|Категория:
|FTP серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,11 Мб
Wing FTP Server - простое в использовании, безопасное, мощное и бесплатное программное обеспечение, представляющее собой FTP-сервер для Windows, Linux и Mac OS. Поддерживает несколько протоколов передачи файлов, включая FTP, FTPS, HTTP, HTTPS и SFTP, обеспечивая вашим клиентам гибкость в выборе способа подключения к серверу. Кроме того, администраторам предоставляется веб-интерфейс для управления сервером из любого места. Вы также можете отслеживать производительность сервера и онлайн-сессии и даже получать уведомления по электронной почте о различных событиях, происходящих на сервере.
Особенности Wing FTP Server:
- Поддержка FTP, FTPS, SFTP и HTTP/S веб-клиентом.
- Кроссплатформенность.
- Веб-администрирование. С помощью веб-браузера вы можете управлять сервером в любое время и в любом месте.
- Наличие приложения для Android / iOS помогает пользователям мобильных телефонов легко передавать и управлять удаленными FTP-файлами.
- Менеджер событий и автоматизация. Используйте менеджер событий для выполнения сценария Lua, отправки уведомления по электронной почте или запуска сторонней программы.
- Баланс нагрузки. Wing FTP может быть объединен в кластер с Wing Gateway для развертывания простого решения по балансировке нагрузки.
- Возможность обмениваться файлами или запрашивать файлы, используя только веб-ссылку, и тогда любой сможет получать/отправлять файлы без входа в систему.
- База данных и LDAP. Хранение данных пользователей через XML файлы или базу данных ODBC/Mysql, также поддерживается аутентификация Windows AD/LDAP.
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