Best Fiends – жители страны Миниатюрия попали в неприятную ситуацию: в Гром Гору врезался метеорит и превратил всех слизистых слизней в головорезов. Помимо пожирания зелени они начали похищать родственников Best Fiends и, что бы дать отпор бандитам и вернуть заложников, придется открыть особые умения и разгадать тайну Гром Горы.

В игре вас ожидают увлекательные головоломки, красочный мир Миниатюрии с его забавными жителями, возможность соревноваться с друзьями и прокачивать своих персонажей. Приложение предложит внутреигровые покупки с возможностью их блокировки.