4.14 из 5, всего оценок - 7

5 Best Fiends – жители страны Миниатюрия попали в неприятную ситуацию: в Гром Гору врезался метеорит и превратил всех слизистых слизней в головорезов. Помимо пожирания зелени они начали похищать родственников Best Fiends и, что бы дать отпор бандитам и вернуть заложников, придется открыть особые умения и разгадать тайну Гром Горы. В игре вас ожидают увлекательные головоломки, красочный мир Миниатюрии с его забавными жителями, возможность соревноваться с друзьями и прокачивать своих персонажей. Приложение предложит внутреигровые покупки с возможностью их блокировки. Что нового в Best Fiends 4.2.1 для Android?

Пройди все испытания, чтобы открыть супермилый стиль букашки РОМАНТИЧНЫЙ БОБ и добавить немного романтики в свою команду.

ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ СЛИЗЕНЬ: в Миниатюрии творится такое, что шерсть встает дыбом! Ознакомься с новыми слизнями, чьим слабым местом является их цвет.