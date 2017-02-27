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Best Fiends для Android

Best Fiends 4.2.1 для Android

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Описание Best Fiends 4.2.1 для AndroidОписание   Скачать Best Fiends 4.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (83,81 Мб) Скриншоты Best Fiends 4.2.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Best Fiends 4.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Best Fiends 4.2.1 для AndroidОтзывы (1)  
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4.14 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
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Best Fiends – жители страны Миниатюрия попали в неприятную ситуацию: в Гром Гору врезался метеорит и превратил всех слизистых слизней в головорезов. Помимо пожирания зелени они начали похищать родственников Best Fiends и, что бы дать отпор бандитам и вернуть заложников, придется открыть особые умения и разгадать тайну Гром Горы.

В игре вас ожидают увлекательные головоломки, красочный мир Миниатюрии с его забавными жителями, возможность соревноваться с друзьями и прокачивать своих персонажей. Приложение предложит внутреигровые покупки с возможностью их блокировки.

Что нового в Best Fiends 4.2.1 для Android?
  • Пройди все испытания, чтобы открыть супермилый стиль букашки РОМАНТИЧНЫЙ БОБ и добавить немного романтики в свою команду.
  • ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ СЛИЗЕНЬ: в Миниатюрии творится такое, что шерсть встает дыбом! Ознакомься с новыми слизнями, чьим слабым местом является их цвет.
Скриншоты Best Fiends:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 5 291
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Ролевые, RPG

Отзывы о программе Best Fiends

marina про Best Fiends 3.5.0 для Android [04-08-2016]

хорошая интересная развевающаяся
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