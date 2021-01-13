Brainium Судоку — самая популярная и интересная головоломка судоку для мобильных устройств на базе Android. Необходимо заполнить числами каждую пустую клетку в квадрате 9х9 так, чтобы в каждом столбце, строке и блоке 3х3 были указаны все числа от 1 до 9. Присутствует система подсказок, удобное и настраиваемое поле для игры судоку с меню, несколько вариантов оформления ячеек, 5 уровней сложности и пр.

Ключевые особенности Brainium Судоку: