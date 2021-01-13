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Brainium Судоку для Android

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.1.235 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Головоломки - Логические
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 153 | Статистика
Размер:75,61 Мб
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Brainium Судоку скриншот № 2
Brainium Судоку скриншот № 3
Brainium Судоку скриншот № 4

Brainium Судоку — самая популярная и интересная головоломка судоку для мобильных устройств на базе Android. Необходимо заполнить числами каждую пустую клетку в квадрате 9х9 так, чтобы в каждом столбце, строке и блоке 3х3 были указаны все числа от 1 до 9. Присутствует система подсказок, удобное и настраиваемое поле для игры судоку с меню, несколько вариантов оформления ячеек, 5 уровней сложности и пр.

Ключевые особенности Brainium Судоку:

  • Лучшая в мире система изучения алгоритмов игры судоку
  • В подсказках можно не только подсмотреть ответ, но и узнать, почему выбрано именно это решение
  • Пять уровней сложности с оптимальным соотношением
  • Два варианта красивого оформления ячеек
  • Можно выбрать светлый или темный шрифт и подходящий размер
  • Бесконечная коллекция умело составленных головоломок
  • Удобная статистика для отслеживания достижений
  • Неограниченное количество отмены и повтора действий
  • Функция автоматического заполнения вариантов
  • Функция автоматического удаления вариантов
  • Функция автоматической проверки на ошибки
  • Поддержка горизонтальной и вертикальной ориентации
  • Расширенные функции игр и записи вариантов
  • Пять великолепных стилей оформления
  • Универсальное приложение, которое отлично смотрится на телефонах и планшетах
  • Рекорды друзей и игроков со всего мира
  • Возможность игры в вертикальной или горизонтальной ориентации
  • Заполнение правой или левой рукой в горизонтальной ориентации
Что нового в Brainium Судоку 2.4.1.235?
  • Исправление ошибок и улучшений
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