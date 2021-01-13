Brainium Судоку для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.1.235 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Brainium Studios
|Категории:
|Головоломки - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 153 | Статистика
|Размер:
|75,61 Мб
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Brainium Судоку — самая популярная и интересная головоломка судоку для мобильных устройств на базе Android. Необходимо заполнить числами каждую пустую клетку в квадрате 9х9 так, чтобы в каждом столбце, строке и блоке 3х3 были указаны все числа от 1 до 9. Присутствует система подсказок, удобное и настраиваемое поле для игры судоку с меню, несколько вариантов оформления ячеек, 5 уровней сложности и пр.
Ключевые особенности Brainium Судоку:
- Лучшая в мире система изучения алгоритмов игры судоку
- В подсказках можно не только подсмотреть ответ, но и узнать, почему выбрано именно это решение
- Пять уровней сложности с оптимальным соотношением
- Два варианта красивого оформления ячеек
- Можно выбрать светлый или темный шрифт и подходящий размер
- Бесконечная коллекция умело составленных головоломок
- Удобная статистика для отслеживания достижений
- Неограниченное количество отмены и повтора действий
- Функция автоматического заполнения вариантов
- Функция автоматического удаления вариантов
- Функция автоматической проверки на ошибки
- Поддержка горизонтальной и вертикальной ориентации
- Расширенные функции игр и записи вариантов
- Пять великолепных стилей оформления
- Универсальное приложение, которое отлично смотрится на телефонах и планшетах
- Рекорды друзей и игроков со всего мира
- Возможность игры в вертикальной или горизонтальной ориентации
- Заполнение правой или левой рукой в горизонтальной ориентации
- Исправление ошибок и улучшений
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