Toon Blast - увлекательная головоломка с уникальным игровым процессом в жанре "три в ряд". Вместе с котом Купером, волком Уолтером и медведем Бруно, вам придется путешествовать по сказочному миру и собирать кубики в ряды и взрывать их.

Присутствует возможность разблокировать новые интересные уровни и эпизоды из мультфильма. Если собрать три звезды на каждом уровне, можно получить дополнительные награды и бонусы.

Основные возможности Toon Blast: