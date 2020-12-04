Toon Blast для Android
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Toon Blast - увлекательная головоломка с уникальным игровым процессом в жанре "три в ряд". Вместе с котом Купером, волком Уолтером и медведем Бруно, вам придется путешествовать по сказочному миру и собирать кубики в ряды и взрывать их.
Присутствует возможность разблокировать новые интересные уровни и эпизоды из мультфильма. Если собрать три звезды на каждом уровне, можно получить дополнительные награды и бонусы.
Основные возможности Toon Blast:
- Разнообразные и непростые уровни.
- Достигайте уникальных игровых целей и преодолевайте увлекательные препятствия.
- Различные бустеры, которые помогут тебе в игре.
- Получайте звезды за прохождение уровней и зарабатывайте награды.
- Возможность создать собственную команду и соревноваться с другими игроками за титул чемпиона по головоломкам.
- Возможность синхронизировать игру на телефоне и планшете.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6096 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Peak
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|144,71 Мб
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