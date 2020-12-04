Toon Blast для Android

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Toon Blast 6096Описание
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Toon Blast - увлекательная головоломка с уникальным игровым процессом в жанре "три в ряд". Вместе с котом Купером, волком Уолтером и медведем Бруно, вам придется путешествовать по сказочному миру и собирать кубики в ряды и взрывать их.

Присутствует возможность разблокировать новые интересные уровни и эпизоды из мультфильма. Если собрать три звезды на каждом уровне, можно получить дополнительные награды и бонусы.

Основные возможности Toon Blast:

  • Разнообразные и непростые уровни.
  • Достигайте уникальных игровых целей и преодолевайте увлекательные препятствия.
  • Различные бустеры, которые помогут тебе в игре.
  • Получайте звезды за прохождение уровней и зарабатывайте награды.
  • Возможность создать собственную команду и соревноваться с другими игроками за титул чемпиона по головоломкам.
  • Возможность синхронизировать игру на телефоне и планшете.
Toon Blast скриншот № 2
Toon Blast скриншот № 3
Toon Blast скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:6096 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:144,71 Мб
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Отзывы о программе Toon Blast

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