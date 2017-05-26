GetSystemInfo - бесплатная утилита предназначенная для сбора необходимой информации о вашей системе. Собирает полную информацию обо всем оборудовании и программном обеспечении установленном на компьютере пользователя. Помогает в короткие сроки обнаружить неисправное оборудование и устранить проблемы в системе, вызванные отказом некоторых ее элементов.

GetSystemInfo сканирует и создает пакет отчетов. Есть возможность сохранить полученную информацию, в специальные файлы, упакованные в архив формата ZIP. При возникновении проблем данный архив отчетов можно отправить службе техподдержки Лаборатории Касперского.

GetSystemInfo собирает следующую информацию: