GetSystemInfo - бесплатная утилита предназначенная для сбора необходимой информации о вашей системе. Собирает полную информацию обо всем оборудовании и программном обеспечении установленном на компьютере пользователя. Помогает в короткие сроки обнаружить неисправное оборудование и устранить проблемы в системе, вызванные отказом некоторых ее элементов.
GetSystemInfo сканирует и создает пакет отчетов. Есть возможность сохранить полученную информацию, в специальные файлы, упакованные в архив формата ZIP. При возникновении проблем данный архив отчетов можно отправить службе техподдержки Лаборатории Касперского.
GetSystemInfo собирает следующую информацию:
общая информация о компьютере и операционной системе (сведения о процессоре, памяти, версии БИОСа, структуре локальных дисков, установленных приложениях, содержании файла HOSTS и проч.);
список активных процессов, служб, драйверов;
сведения о приложениях и драйверах, требующих обновления;
конфликты в системе, вызванные несоответствием между установленными драйверами и некоторыми устройствами, а также между некоторыми элементами и компонентами системы;
показывает неизвестные и возможно зараженные объекты.