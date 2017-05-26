GetSystemInfo для Windows

GetSystemInfo 6.2

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Описание GetSystemInfo 6.2Описание   Скачать GetSystemInfo 6.2СКАЧАТЬ (10,09 Мб) Скриншоты GetSystemInfo 6.2Скриншоты (2)   Статистика GetSystemInfo 6.2Статистика   Отзывы о GetSystemInfo 6.2Отзывы (0)  
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GetSystemInfo - бесплатная утилита предназначенная для сбора необходимой информации о вашей системе. Собирает полную информацию обо всем оборудовании и программном обеспечении установленном на компьютере пользователя. Помогает в короткие сроки обнаружить неисправное оборудование и устранить проблемы в системе, вызванные отказом некоторых ее элементов.

GetSystemInfo сканирует и создает пакет отчетов. Есть возможность сохранить полученную информацию, в специальные файлы, упакованные в архив формата ZIP. При возникновении проблем данный архив отчетов можно отправить службе техподдержки Лаборатории Касперского.

GetSystemInfo собирает следующую информацию:

 

  • общая информация о компьютере и операционной системе (сведения о процессоре, памяти, версии БИОСа, структуре локальных дисков, установленных приложениях, содержании файла HOSTS и проч.);
  • список активных процессов, служб, драйверов;
  • сведения о приложениях и драйверах, требующих обновления;
  • конфликты в системе, вызванные несоответствием между установленными драйверами и некоторыми устройствами, а также между некоторыми элементами и компонентами системы;
  • показывает неизвестные и возможно зараженные объекты.
Скриншоты GetSystemInfo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 935
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ
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Отзывы о программе GetSystemInfo

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