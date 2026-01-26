Security Task Manager для Windows

Оценка: 3.82/5 голосов - 55
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение:30 дней работы
Версия:3.2c | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Мониторинг, Анализ - Антишпионы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 43 363 | Статистика
Размер:2.99 Мб
Security Task Manager - утилита, которая проводит анализ всех запущенных процессов на ПК. С помощью этого инструмента можно найти и при необходимости удалить приложения, которые приводят к сбою стабильности системы, контролируют или замедляют работу, совершают вредоносные действия. При этом Security Task Manager найдет даже те процессы, которые не зависят от функционирования самой системы и тщательно замаскированы.

Все найденные приложения отображаются по рейтингу риска безопасности, который показывает вероятность того, что какой-либо процесс может быть потенциальнo программой-шпионом, вредоносным ПО или трояном. Как уверяют разработчики, этот рейтинг основан исключительно на поведении и анализе кода и не использует файлы сигнатур. Кроме того, доступны комментарии экспертов и сообщества пользователей, любой процесс может быть проверен сервисом VirusTotal прямо из рабочего окна программы, указывается полный путь и названия файлов, обнаруживаются вложенные скрытые функции (например, мониторинг клавиатуры, контроль браузера или манипуляции с ним и др.).

Одним словом, Security Task Manager поможет обнаружить неизвестные вредоносные приложения и руткиты, скрывающиеся от антивирусного ПО, сохранив безопасность и конфиденциальность своей деятельности.

Отзывы о программе Security Task Manager

Theinor про Security Task Manager 2.1k [02-07-2018]

Как пробная версия, не плохой. Захотел полную версию, купил, деньги списали, на почту пришло письмо с ключом активации. В итоге в этот письме такая ерунда написана, что не разберёшь где там ключ, и был ли он вообще там. Тех-поддержка молчит. В общем не тратьте деньги на эту ерунду.
13 | 13 | Ответить

Ирина про Security Task Manager 2.1.8 [02-03-2017]

Купила ключь, пришла какая то хрень, не принимает программа, все обращение к разработчику тщетны! Не попадайтесь на удочку, мощенники!!!
11 | 19 | Ответить

PiP 303 про Security Task Manager 2.1h [20-12-2016]

Реально, реальные пацаны писали отзывы.
15 | 7 | Ответить

СССР про Security Task Manager 1.8g [13-01-2015]

реально мусор подчистил лучше CCleaner, а в остальном отношусь с осторожностью
8 | 25 | Ответить

Gennadiy про Security Task Manager 1.8g [07-10-2014]

реально помогает найти и вычистить скрытые процессы.
8 | 23 | Ответить

