Security Task Manager - утилита, которая проводит анализ всех запущенных процессов на ПК. С помощью этого инструмента можно найти и при необходимости удалить приложения, которые приводят к сбою стабильности системы, контролируют или замедляют работу, совершают вредоносные действия. При этом Security Task Manager найдет даже те процессы, которые не зависят от функционирования самой системы и тщательно замаскированы.

Все найденные приложения отображаются по рейтингу риска безопасности, который показывает вероятность того, что какой-либо процесс может быть потенциальнo программой-шпионом, вредоносным ПО или трояном. Как уверяют разработчики, этот рейтинг основан исключительно на поведении и анализе кода и не использует файлы сигнатур. Кроме того, доступны комментарии экспертов и сообщества пользователей, любой процесс может быть проверен сервисом VirusTotal прямо из рабочего окна программы, указывается полный путь и названия файлов, обнаруживаются вложенные скрытые функции (например, мониторинг клавиатуры, контроль браузера или манипуляции с ним и др.).

Одним словом, Security Task Manager поможет обнаружить неизвестные вредоносные приложения и руткиты, скрывающиеся от антивирусного ПО, сохранив безопасность и конфиденциальность своей деятельности.