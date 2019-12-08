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Sandboxie 5.31.6
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4.00 из 5, всего оценок - 261
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- Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Sandboxie - небольшая утилита для контроля за работой различных программ. Повышает уровень безопасности, защищая от нежелательных изменений при работе с той или иной программой и при Интернет серфинге. После установки утилиты взаимодействия всевозможных программ с системой будут происходить через нее.
Sandboxie позволяет запускать браузер или другую программу так, что любые изменения, связанные с использованием этой программы, сохранялись в ограниченной среде ("песочнице"), которую позже можно будет целиком удалить. Таким образом утилита выступает своеобразным фильтром, в котором задерживаются все изменения, вносимые в систему, например, связанные с активностью в Интернете (изменения закладок, домашней страницы, реестра и т.п.). Благодаря такому подходу возможно удалять установленные шпионские модули и нежелательное ПО, проникающие на компьютер, например, через браузер. Таким же образом утилита следит за работой почтовой программы, "закапывая" прикрепленные к письмам вирусы и трояны.
Программа является бесплатной при условии персонального некоммерческого использования.
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|Что нового в Sandboxie 5.31.6?
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Отзывы о программе Sandboxie
Bass про Sandboxie 5.28 [27-03-2019]
Программа хорошая, но в последнее время она стала меня печалить. Во время установки не проходит цифровую подпись драйверов. Не устанавливаются ее драйвера ОС Windows 7 не дает установить драйвера программы. В версии 5.22 подобных проблем нет, но к сожалению, она сильно устарела ей невозможно пользоваться. Разработчики исправьте баг, который не дает пройти цифровую подпись драйверов. Люди если кому не трудно сообщите разработчику о данной проблеме.
2 | 2 | Ответить
hhfdiie про Sandboxie 5.14 [21-11-2016]
после появления таких программ или защит некоторые разработчики вирусов недовольны так как эта программа прекращает долгое действие странных программ , ну тем не менее всё равно лучше когда есть такое приложение так как некоторые программы вообще никто бы не запускал если бы не было этого приложения тем более если прибирает мусор после запуска всего , а он не нужен так как в браузере достаточно
6 | 7 | Ответить
н в ответ hhfdiie про Sandboxie 5.26 [25-07-2018]
После очистки песочницы,её содержимое никуда с жд не девается.Это видно по том,как уменьшается место на диске(С),хотя и показывает,что песочница очищена.Перепробывал всё,разные версии....Или так и должно быть?...
11 | 10 | Ответить
Cazar про Sandboxie 5.04 [01-10-2015]
Вот такая еще есть песочница. Удобная и бесплатная к тому же. Их сайт www.shadesandbox.com
10 | 57 | Ответить
сир про Sandboxie 4.16 [02-03-2015]
прога норм работает.но если у кого вылазиет ощибка то у вас проблема в винде.те вам надо зделать обнову винды.у меня тож ощибка была обновил и все ном робит.только когда запускаете в песочни.е не ставьте галочку в низу которая. а так все норм. и у меня 64 вин 7-для сведения
6 | 18 | Ответить
Sss в ответ сир про Sandboxie 5.18 [29-05-2017]
Ты, дуан, лучше вообще ничего не пиши... Написал ты полнейший идиотизм, а стыдно мне.
16 | 5 | Ответить
Евгений про Sandboxie 4.14 [20-01-2015]
В антивирусах уже часто есть эта "песочница"
5 | 22 | Ответить
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