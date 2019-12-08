Sandboxie позволяет запускать браузер или другую программу так, что любые изменения, связанные с использованием этой программы, сохранялись в ограниченной среде ("песочнице"), которую позже можно будет целиком удалить. Таким образом утилита выступает своеобразным фильтром, в котором задерживаются все изменения, вносимые в систему, например, связанные с активностью в Интернете (изменения закладок, домашней страницы, реестра и т.п.). Благодаря такому подходу возможно удалять установленные шпионские модули и нежелательное ПО, проникающие на компьютер, например, через браузер. Таким же образом утилита следит за работой почтовой программы, "закапывая" прикрепленные к письмам вирусы и трояны.

Sandboxie - небольшая утилита для контроля за работой различных программ. Повышает уровень безопасности, защищая от нежелательных изменений при работе с той или иной программой и при Интернет серфинге. После установки утилиты взаимодействия всевозможных программ с системой будут происходить через нее.

Конфиденциальный, быстрый и безопасный браузер от компании Avast, который умеет автоматически блокировать раздражающую рекламу во время просмотра веб-страниц,

Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных приложений, тормозящих работу ПК и раздражающих вас одним своим появлением?

AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.