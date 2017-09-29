Amigo
Snapster для iOS

Snapster 3.0 для iPhone

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Snapster 3.0 для iPhoneОписание   Скачать Snapster 3.0 для iPhoneСКАЧАТЬ (6.2 Мб) Скриншоты Snapster 3.0 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Snapster 3.0 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Snapster 3.0 для iPhoneОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Snapster - графический редактор от сервиса ВКонтакте, с помощью которого Вы сможете улучшить и оптимизировать все свои фотографии, превратив их в настоящие высокохудожественные работы. Разработчики реализовали в приложении профессиональный набор инструментов, освоить и работать с которыми достаточно просто, что позволяет научиться обрабатывать изображения даже тем, кто раньше с такими программами не сталкивался.

Теперь Вы сможете не только следить за жизнью Ваших друзей и интересных людей со всего мира, но и делиться опытом редактирования фотографий: создавайте свои уникальные фильтры и используйте фильтры других пользователей. Что интересно, в Snapster даже встроена функция отправки самоуничтожающихся фотографий и сообщений, которые исчезнут навсегда по истечении заданного времени - это позволит Вам делиться сокровенными и интимными моментами жизни с близкими людьми без страха утечки таких снимков в Интернет.

Основные возможности Snapster:

  • обработка фотографий с помощью разнообразных готовых фильтров,
  • улучшение снимков с использованием продвинутого фоторедактора,
  • создание собственных фильтров и добавление в коллекцию фильтров других пользователей,
  • отправка фотографий своим друзьям и близким,
  • устанавливаемое время для самоуничтожения отправленных снимков,
  • возможность поделиться фотографиями через сети ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram и др.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Snapster:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 171
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

VSCO Cam 35.1 для iPhone, iPad

VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений

PicsArt Photo Studio 9.19 для iPhone, iPad

PicsArt Photo Studio - мощный фоторедактор с набором разнообразных функций и инструментов для обработки изображений

YouCam Perfect 5.21.6 для iPhone, iPad

Приложение для iOS-устройств, которое предлагает пользователю обширный набор инструментов для совершенствования фотоснимков, благодаря которому можно быстро и легко

Avatan 2.4 для iPad

Avatan - отличный многофункциональный графический редактор с хорошим набором инструментов для редактирования фотографий и изображений

Adobe Photoshop Lightroom 2.8.2 для iPhone

Adobe Photoshop Lightroom - отличный инструмент, наличие которого дает пользователю возможность в полевых условиях провести базовую коррекцию и обработку отснятого

Visage Lab 4.1.1 для iPhone, iPad

Бесплатный редактор фотографий для iPhone, iPad и iPod touch, который умеет в автоматическом режиме улучшить ваше портретное фото, удалив эффект "красных глаз",

скачать Adguard

Отзывы о программе Snapster

Admin

Отзывов о программе Snapster 3.0 для iPhone пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 