Snapster - графический редактор от сервиса ВКонтакте, с помощью которого Вы сможете улучшить и оптимизировать все свои фотографии, превратив их в настоящие высокохудожественные работы. Разработчики реализовали в приложении профессиональный набор инструментов, освоить и работать с которыми достаточно просто, что позволяет научиться обрабатывать изображения даже тем, кто раньше с такими программами не сталкивался.
Теперь Вы сможете не только следить за жизнью Ваших друзей и интересных людей со всего мира, но и делиться опытом редактирования фотографий: создавайте свои уникальные фильтры и используйте фильтры других пользователей. Что интересно, в Snapster даже встроена функция отправки самоуничтожающихся фотографий и сообщений, которые исчезнут навсегда по истечении заданного времени - это позволит Вам делиться сокровенными и интимными моментами жизни с близкими людьми без страха утечки таких снимков в Интернет.
Основные возможности Snapster:
обработка фотографий с помощью разнообразных готовых фильтров,
улучшение снимков с использованием продвинутого фоторедактора,
создание собственных фильтров и добавление в коллекцию фильтров других пользователей,
отправка фотографий своим друзьям и близким,
устанавливаемое время для самоуничтожения отправленных снимков,
возможность поделиться фотографиями через сети ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram и др.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app