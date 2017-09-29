Snapster - графический редактор от сервиса ВКонтакте, с помощью которого Вы сможете улучшить и оптимизировать все свои фотографии, превратив их в настоящие высокохудожественные работы. Разработчики реализовали в приложении профессиональный набор инструментов, освоить и работать с которыми достаточно просто, что позволяет научиться обрабатывать изображения даже тем, кто раньше с такими программами не сталкивался.

Теперь Вы сможете не только следить за жизнью Ваших друзей и интересных людей со всего мира, но и делиться опытом редактирования фотографий: создавайте свои уникальные фильтры и используйте фильтры других пользователей. Что интересно, в Snapster даже встроена функция отправки самоуничтожающихся фотографий и сообщений, которые исчезнут навсегда по истечении заданного времени - это позволит Вам делиться сокровенными и интимными моментами жизни с близкими людьми без страха утечки таких снимков в Интернет.

Основные возможности Snapster: