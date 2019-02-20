FaceApp – отличное приложение для iOS, с помощью которого можно буквально преобразить человека на выбранной фотографии. В основе работы программы лежит принцип нейронных сетей, благодаря чему искусственный интеллект анализирует фотографию и умело накладывает на неё выбранные пользователем эффекты.

На данный момент в приложении доступно несколько эффектов:

добавление улыбки;

эффект омоложения/старения;

изменение пола.

Таким образом можно с легкостью превратить мрачного персонажа в весельчака, мужчину в женщину, состарить юношу и наоборот. Полученными изображениями можно делиться в соцсетях или сохранить в памяти устройства.