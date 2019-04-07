Prisma — креативный фоторедактор для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно буквально за пару секунд превратить свои фотографии в уникальные произведения искусства. Приложение выделяется среди многочисленных аналогов наличием уникального сочетания нейронных сетей и искусственного интеллекта.

Благодаря использованию разнообразных художественных фильтров и фотоэффектов, пользователь сможет без особых проблем буквально преобразить свои снимки в стиле картин известных художников Ван Гога, Пикассо, Левитана, а также известных узоров и орнаментов. Полученное изображение можно публиковать в социальных сетях или отправлять близким и друзьям. Для работы приложения необходимо наличие подключения к сети Интернет.

Основные возможности Prisma: