Wonderwall для Android

Wonderwall 1.3.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Wonderwall 1.3.2 для AndroidОписание   Скачать Wonderwall 1.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (4,96 Мб) Скриншоты Wonderwall 1.3.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Wonderwall 1.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wonderwall 1.3.2 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wonderwall - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой галерею красочных и ярких обоев в HD-качестве для рабочего стола, выполненных в стиле Material Design. Присутствует возможность предварительного просмотра обоев, автоустановка, разделение по категориям (Популярные, Горы, Море, Мост, Дорого, Город и пр.).

Кроме этого пользователю доступна история устанавливаемых обоев, а также можно добавлять собственные фотографии в каталог.

Основные возможности Wonderwall:

  • Большое количество HD-обоев в стиле Material Design.
  • Предварительный просмотр обоев.
  • Разделение по категориям (Популярные, Горы, Море, Мост, Дорого, Город и пр.).
  • Установка интервала обновлений обоев.
  • Добавление понравившихся обоев в Избранное.
  • Просмотр истории устанавливаемых обоев.
  • Отправка собственных фотографий в каталог Wonderwall.
  • Автоустановка обоев.
Скриншоты Wonderwall:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 176
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация - другое

Отзывы о программе Wonderwall

Admin

Отзывов о программе Wonderwall 1.3.2 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Персонализация"
 

Zone AssistiveTouch 1.9.5 для Android

Zone AssistiveTouch - удобный инструмент для управления смартфоном одним пальцем. Создает плавающую иконку, в любом месте экрана, избавляя вас от необходимости постоянно тянуться к нижней части экрана. Для каждой кнопки можно задать свое действие

Arrow Launcher 3.1.0.31459 для Android

Arrow Launcher – альтернативный графический интерфейс для Android от компании Microsoft. Он облегчает поиск и запуск приложений, запоминает события, экономит заряд аккумулятора и улучшает визуальные эффекты. Чем больше вы используете программу, тем лучше

Google Старт 1.3.large для Android

Google Старт - отличный и удобный лаунчер для Android от самого разработчика этой мобильной операционной системы - Google

Win 10 Launcher 2.2 для Android

Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную оболочку Вашего Android-устройства на плиточную в инновационном стиле Windows 10

Launcher Live Icons 1.23.05 для Android

Launcher Live Icons - лаунчер, который оживит иконки на экране вашего смартфона. Теперь не будет скучных статичных иконок - каждая из них покажет себя в самом ярком виде. А вам остается только настроить события, по которым будет включаться анимация

Apex Launcher 3.1.0 для Android

Apex Launcher - один из лучших лаунчеров для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает пользователю широкие возможности по кастомизации своего мобильного девайса

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Angry Birds

World of Tanks Blitz

BlaBlaCar

Фотосканер

Angry Birds Rio

AIMP

Google Chrome

Angry Birds Space

Battery Doctor

X-plore

Inbox

Camera360

SoundHound

MyScore

Fruit Nibblers

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

SimCity BuildIt

Angry Birds Star Wars

King of Thieves

 
 