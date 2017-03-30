Zone AssistiveTouch 1.9.5 для Android Zone AssistiveTouch - удобный инструмент для управления смартфоном одним пальцем. Создает плавающую иконку, в любом месте экрана, избавляя вас от необходимости постоянно тянуться к нижней части экрана. Для каждой кнопки можно задать свое действие Arrow Launcher 3.1.0.31459 для Android Arrow Launcher – альтернативный графический интерфейс для Android от компании Microsoft. Он облегчает поиск и запуск приложений, запоминает события, экономит заряд аккумулятора и улучшает визуальные эффекты. Чем больше вы используете программу, тем лучше Google Старт 1.3.large для Android Google Старт - отличный и удобный лаунчер для Android от самого разработчика этой мобильной операционной системы - Google

Win 10 Launcher 2.2 для Android Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную оболочку Вашего Android-устройства на плиточную в инновационном стиле Windows 10 Launcher Live Icons 1.23.05 для Android Launcher Live Icons - лаунчер, который оживит иконки на экране вашего смартфона. Теперь не будет скучных статичных иконок - каждая из них покажет себя в самом ярком виде. А вам остается только настроить события, по которым будет включаться анимация Apex Launcher 3.1.0 для Android Apex Launcher - один из лучших лаунчеров для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает пользователю широкие возможности по кастомизации своего мобильного девайса