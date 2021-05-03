Landscape Wallpaper для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Природа
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 037 | Статистика
Размер:14,24 Мб
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Landscape Wallpaper скриншот № 2
Landscape Wallpaper скриншот № 3
Landscape Wallpaper скриншот № 4

Landscape Wallpaper - красивые бесплатные живые обои с эффектом живой воды или живого дождя (на выбор), с эффектом запотевшего стекла по которому можно рисовать пальцем, набором из 15 HD фотографий для заднего фона, анимированными каплями дождя на стекле, множестовм настроек и многим другим.

ОСОБЕННОСТИ:

  • Анимированный дождь
  • Эффект живой воды, который имитирует водную поверхность, волны и водную рябь (эффект капель воды)
  • Набор пейзажей на выбор (природа, горы, закат на берегу океана, горное озеро, поле с лавандой, луг с маками, ...) в HD качестве + возможность установить свое фото
  • Эффект запотевшего стекла
  • Быстрые плавные настоящие 3D анимации на основе OpenGL ES 2.0
  • Малый расход батареи (экономичный спящий режим при выключенном экране)
  • Эти бесплатные живые обои c красивыми пейзажами поддерживают альбомный режим и так же хорошо выглядит на планшетах, как и на телефонах

Как установить обои c живыми пейзажами на рабочий стол:
Рабочий стол → Программы → Настройки → Экран → Обои → Главный экран и экран блокировки → Интерактивные обои → Красивый Пейзаж Живые Обои

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