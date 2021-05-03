Landscape Wallpaper для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BlackBird Wallpapers
|Категория:
|Природа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 037 | Статистика
|Размер:
|14,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Landscape Wallpaper - красивые бесплатные живые обои с эффектом живой воды или живого дождя (на выбор), с эффектом запотевшего стекла по которому можно рисовать пальцем, набором из 15 HD фотографий для заднего фона, анимированными каплями дождя на стекле, множестовм настроек и многим другим.
ОСОБЕННОСТИ:
- Анимированный дождь
- Эффект живой воды, который имитирует водную поверхность, волны и водную рябь (эффект капель воды)
- Набор пейзажей на выбор (природа, горы, закат на берегу океана, горное озеро, поле с лавандой, луг с маками, ...) в HD качестве + возможность установить свое фото
- Эффект запотевшего стекла
- Быстрые плавные настоящие 3D анимации на основе OpenGL ES 2.0
- Малый расход батареи (экономичный спящий режим при выключенном экране)
- Эти бесплатные живые обои c красивыми пейзажами поддерживают альбомный режим и так же хорошо выглядит на планшетах, как и на телефонах
Как установить обои c живыми пейзажами на рабочий стол:
Рабочий стол → Программы → Настройки → Экран → Обои → Главный экран и экран блокировки → Интерактивные обои → Красивый Пейзаж Живые Обои
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