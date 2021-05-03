Landscape Wallpaper - красивые бесплатные живые обои с эффектом живой воды или живого дождя (на выбор), с эффектом запотевшего стекла по которому можно рисовать пальцем, набором из 15 HD фотографий для заднего фона, анимированными каплями дождя на стекле, множестовм настроек и многим другим.

ОСОБЕННОСТИ:

Анимированный дождь

Эффект живой воды, который имитирует водную поверхность, волны и водную рябь (эффект капель воды)

Набор пейзажей на выбор (природа, горы, закат на берегу океана, горное озеро, поле с лавандой, луг с маками, ...) в HD качестве + возможность установить свое фото

Эффект запотевшего стекла

Быстрые плавные настоящие 3D анимации на основе OpenGL ES 2.0

Малый расход батареи (экономичный спящий режим при выключенном экране)

Эти бесплатные живые обои c красивыми пейзажами поддерживают альбомный режим и так же хорошо выглядит на планшетах, как и на телефонах

Как установить обои c живыми пейзажами на рабочий стол:

Рабочий стол → Программы → Настройки → Экран → Обои → Главный экран и экран блокировки → Интерактивные обои → Красивый Пейзаж Живые Обои