Lilac live wallpaper для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Природа
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 047 | Статистика
Размер:16,8 Мб
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Lilac live wallpaper скриншот № 2
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Lilac live wallpaper скриншот № 4

Lilac live wallpaper - красивая бесплатная анимированная заставка с набором цветочных фонов с цветами сирени в HD качестве, анимированными бабочками, анимированными падающими цветами, эффектом живой воды, живого дождя и многим другим.

Lilac live wallpaper станут отличным украшением вашего Android телефона или планшета и будут радовать вас на протяжение долгого времени. А возможность настраивать динамические эффекты по своему усмотрению и устанавливать свое фото в качестве заднего фона позволит вам делать свои персональные живые обои на каждый день.

Особенности Lilac live wallpaper:

  • Анимированные падающие цветы (более 30 видов на выбор)
  • Анимированные бабочки, которые появляются при прикосновении к экрану
  • Набор HD фотографий с весенними и летними цветами сирени + возможность использовать свое фото из альбома или сделать снимок
  • Анимированный дождь
  • Эффект живой воды, который имитирует капли воды падающие на водную поверхность, волны и водную рябь
  • Эффект запотевшего стекла
  • Быстрые плавные настоящие 3D анимации
  • Малый расход батареи (экономичный спящий режим при выключенном экране)
  • Поддерживают альбомный режим и так же хорошо выглядит на планшетах, как и на телефонах

Как установить эти бесплатные обои c цветами и бабочками на рабочий стол:
Рабочий стол → Программы → Настройки → Экран → Обои → Главный экран и экран блокировки → Интерактивные обои → Сирень Живые Обои

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