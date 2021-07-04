Lilac live wallpaper для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|BlackBird Wallpapers
|Категория:
|Природа
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 047 | Статистика
|Размер:
|16,8 Мб
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Lilac live wallpaper - красивая бесплатная анимированная заставка с набором цветочных фонов с цветами сирени в HD качестве, анимированными бабочками, анимированными падающими цветами, эффектом живой воды, живого дождя и многим другим.
Lilac live wallpaper станут отличным украшением вашего Android телефона или планшета и будут радовать вас на протяжение долгого времени. А возможность настраивать динамические эффекты по своему усмотрению и устанавливать свое фото в качестве заднего фона позволит вам делать свои персональные живые обои на каждый день.
Особенности Lilac live wallpaper:
- Анимированные падающие цветы (более 30 видов на выбор)
- Анимированные бабочки, которые появляются при прикосновении к экрану
- Набор HD фотографий с весенними и летними цветами сирени + возможность использовать свое фото из альбома или сделать снимок
- Анимированный дождь
- Эффект живой воды, который имитирует капли воды падающие на водную поверхность, волны и водную рябь
- Эффект запотевшего стекла
- Быстрые плавные настоящие 3D анимации
- Малый расход батареи (экономичный спящий режим при выключенном экране)
- Поддерживают альбомный режим и так же хорошо выглядит на планшетах, как и на телефонах
Как установить эти бесплатные обои c цветами и бабочками на рабочий стол:
Рабочий стол → Программы → Настройки → Экран → Обои → Главный экран и экран блокировки → Интерактивные обои → Сирень Живые Обои
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