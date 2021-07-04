Lilac live wallpaper - красивая бесплатная анимированная заставка с набором цветочных фонов с цветами сирени в HD качестве, анимированными бабочками, анимированными падающими цветами, эффектом живой воды, живого дождя и многим другим.

Lilac live wallpaper станут отличным украшением вашего Android телефона или планшета и будут радовать вас на протяжение долгого времени. А возможность настраивать динамические эффекты по своему усмотрению и устанавливать свое фото в качестве заднего фона позволит вам делать свои персональные живые обои на каждый день.



Особенности Lilac live wallpaper:

Анимированные падающие цветы (более 30 видов на выбор)

Анимированные бабочки, которые появляются при прикосновении к экрану

Набор HD фотографий с весенними и летними цветами сирени + возможность использовать свое фото из альбома или сделать снимок

Анимированный дождь

Эффект живой воды, который имитирует капли воды падающие на водную поверхность, волны и водную рябь

Эффект запотевшего стекла

Быстрые плавные настоящие 3D анимации

Малый расход батареи (экономичный спящий режим при выключенном экране)

Поддерживают альбомный режим и так же хорошо выглядит на планшетах, как и на телефонах

Как установить эти бесплатные обои c цветами и бабочками на рабочий стол:

Рабочий стол → Программы → Настройки → Экран → Обои → Главный экран и экран блокировки → Интерактивные обои → Сирень Живые Обои