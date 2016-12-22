Monitor CRM 4.0.33.2 Описание СКАЧАТЬ ( 38,15 Мб) Скриншоты (15) Статистика Отзывы (13) Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 19 Рейтинг программы - 4.00 из 5

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5 Monitor CRM – программа для оптимизации коммерческой и маркетинговой деятельности компаний. Основная задача, которую решает CRM-система Monitor - автоматизация управления лояльностью клиентов и, как следствие, увеличение количества продаж. Включает не только "классический" CRM-функционал, но и модули анализа данных и построения гибких отчетов. Используя все данные системы, пользователь может сам построить любой отчет и проанализировать данные всего несколькими кликами мыши. Может использоваться в всех подразделениях коммерческих предприятий различных отраслей и масштаба деятельности, которые участвуют в коммерческой деятельности: в отделе продаж, снабжения, маркетинга, логистики, в сервисных службах и т.д. Пользователями Monitor CRM являются менеджеры всех уровней, принимающие решения по коммерческим вопросам. Возможности: Ведение подробной карточки контрагента, включая подробную информацию обо всех сделках, контактах, а также о сотрудниках организации.

Добавление собственных произвольных полей и характеристик для товаров, клиентов и документов с использованием их в бизнес-логике и аналитике.

Формирование всей цепочки документов, как первичных, так и внутренних и обмен ими с учетной системой (1С).

Встроенный редактор печатных форм позволяет создавать любые отчеты и документы.

Ведение сложных прайс-листов со многими параметрами. Автоматическая подстановка цен.

Гибкий механизм формирования скидок, в том числе, автоматическое предоставление скидки в зависимости от параметров клиента.

Встроенная интеграция с 1С, а также другими учетными системами (БЭСТ, Парус) позволяет CRM-системе обмениваться первичными документами с бухгалтерией, а также синхронизировать справочники (контрагенты, товары и пр.).

Гибкий механизм настройки бизнес-процессов (проектов).

Индивидуальная и групповая настройка прав доступа и интерфейсов для пользователей.

Встроенный почтовый клиент и модуль e-mail рассылки.

Обмен данными со стандартными источниками (Excel, SQL и пр.).

Звонки из CRM-системы через SIP-интерфейс.

Отправка СМС и осуществление СМС-рассылок.

Отображение клиентов на карте (MosMap и Яндекс.Карты). Что нового в Monitor CRM 4.0.33.2?

появилась возможность совершать звонки через виртуальную АТС CoMagic/UIS, интеграция с сервисами Dadata.ru и Контур.Фокус, а также работа с Google Календарь и целый ряд других возможностей. Скриншоты Monitor CRM: Статус программы Условно-бесплатная Ограничение в работе программы однопользовательская Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 206 Разработчик Business Navigator Последнее обновление 22.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Ведение дел Отзывы о программе Monitor CRM Вопрос разработчикам Ограничения версии Free: Работа только в однопользовательском режиме с локальной базой данных.



Отсутствие модулей интеграции с учетными системами (Парус, БЭСТ и др.) - правильно ?

1 | | Ответить Михаил Вопрос разработчикам Да, именно так. Модули интеграции с учетными системами входят в поставку коммерческой версии. Но в бесплатном варианте можно загружать данные из Excel, SQL и ODBC-источников.

1 | | Ответить спасибо с деревни Однопользовательская free версия хорошо работает в ОС Linux под Wine 1.8. Общая оценка за программу 5+. Дальнейших успехов разработчикам. Спасибо за ПО.

1 | | Ответить moloko C флешки работает ?

1 | | Ответить Михаил moloko Бесплатный однопользовательский вариант даже с флэшки может работать :)

Но для коммерческого нужен MS SQL.

1 | | Ответить Елена Можно ли вашу программу настроить самостоятельно или нужны ваши специалисты?

| | Ответить Михаил Елена Елена, настроить Monitor CRM для работы можно и самостоятельно, воспользовавшись видеоуроками на сайте http://support.monitor-crm.ru/manual.html

Кроме того, Вы можете обратиться за консультацией в техподдержку.

1 | | Ответить Олег Смирнов Можно ли будет потом перенести базу из демо в платную? Или заново все вводить?

| | Ответить Михаил Олег Смирнов Да, после приобретения платного варианта, все данные из демо-версии могут быть перенесены штатными средствами CRM-системы Monitor.

| | Ответить Читать все отзывы (13) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости