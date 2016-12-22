Monitor CRM – программа для оптимизации коммерческой и маркетинговой деятельности компаний. Основная задача, которую решает CRM-система Monitor - автоматизация управления лояльностью клиентов и, как следствие, увеличение количества продаж. Включает не только "классический" CRM-функционал, но и модули анализа данных и построения гибких отчетов. Используя все данные системы, пользователь может сам построить любой отчет и проанализировать данные всего несколькими кликами мыши.
Может использоваться в всех подразделениях коммерческих предприятий различных отраслей и масштаба деятельности, которые участвуют в коммерческой деятельности: в отделе продаж, снабжения, маркетинга, логистики, в сервисных службах и т.д. Пользователями Monitor CRM являются менеджеры всех уровней, принимающие решения по коммерческим вопросам.
Возможности:
Ведение подробной карточки контрагента, включая подробную информацию обо всех сделках, контактах, а также о сотрудниках организации.
Добавление собственных произвольных полей и характеристик для товаров, клиентов и документов с использованием их в бизнес-логике и аналитике.
Формирование всей цепочки документов, как первичных, так и внутренних и обмен ими с учетной системой (1С).
Встроенный редактор печатных форм позволяет создавать любые отчеты и документы.
Ведение сложных прайс-листов со многими параметрами. Автоматическая подстановка цен.
Гибкий механизм формирования скидок, в том числе, автоматическое предоставление скидки в зависимости от параметров клиента.
Встроенная интеграция с 1С, а также другими учетными системами (БЭСТ, Парус) позволяет CRM-системе обмениваться первичными документами с бухгалтерией, а также синхронизировать справочники (контрагенты, товары и пр.).
Гибкий механизм настройки бизнес-процессов (проектов).
Индивидуальная и групповая настройка прав доступа и интерфейсов для пользователей.
Встроенный почтовый клиент и модуль e-mail рассылки.
Обмен данными со стандартными источниками (Excel, SQL и пр.).
Звонки из CRM-системы через SIP-интерфейс.
Отправка СМС и осуществление СМС-рассылок.
Отображение клиентов на карте (MosMap и Яндекс.Карты).
Что нового в Monitor CRM 4.0.33.2?
появилась возможность совершать звонки через виртуальную АТС CoMagic/UIS, интеграция с сервисами Dadata.ru и Контур.Фокус, а также работа с Google Календарь и целый ряд других возможностей.
Михаил в ответ moloko про Monitor CRM 4.0.28.2 [03-10-2016]
Бесплатный однопользовательский вариант даже с флэшки может работать :)
Но для коммерческого нужен MS SQL. 1 | | Ответить
Елена про Monitor CRM 4.0.28.2 [08-09-2016]
Можно ли вашу программу настроить самостоятельно или нужны ваши специалисты? | | Ответить
Михаил в ответ Елена про Monitor CRM 4.0.28.2 [08-09-2016]
Елена, настроить Monitor CRM для работы можно и самостоятельно, воспользовавшись видеоуроками на сайте http://support.monitor-crm.ru/manual.html
Кроме того, Вы можете обратиться за консультацией в техподдержку. 1 | | Ответить
Олег Смирнов про Monitor CRM 4.0.28.2 [11-08-2016]
Можно ли будет потом перенести базу из демо в платную? Или заново все вводить? | | Ответить
Михаил в ответ Олег Смирнов про Monitor CRM 4.0.28.2 [11-08-2016]
Да, после приобретения платного варианта, все данные из демо-версии могут быть перенесены штатными средствами CRM-системы Monitor. | | Ответить