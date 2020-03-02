Автотранспорт для Windows

Автотранспорт 15.13 от 27.02.2020 Home Edition

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Описание Автотранспорт 15.13 от 27.02.2020 Home EditionОписание   Скачать Автотранспорт 15.13 от 27.02.2020 Home EditionСКАЧАТЬ (24,93 Мб) Скриншоты Автотранспорт 15.13 от 27.02.2020 Home EditionСкриншоты (9)   Статистика Автотранспорт 15.13 от 27.02.2020 Home EditionСтатистика   Отзывы о Автотранспорт 15.13 от 27.02.2020 Home EditionОтзывы (8)  
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3.64 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.64 из 5
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Автотранспорт - программа для учета транспортных средств, позволяющая систематизировать всю информацию по заправкам, расходам, приобретенным запчастям и материалам, сервисному обслуживанию и ремонту, а также другим операциям, которые связаны с наличием и эксплуатацией автотранспорта. Это приложение по своему функционалу может пригодиться как организациям, имеющим собственный автопарк, так обычным автовладельцам.

Программа состоит из нескольких основных модулей. В модуле «Транспорт» содержится вся информация о транспортных средствах, времени прохождения техобслуживания, продления страховок, выполнения определенных мероприятий контролируемых по пробегу ТС, а также всех прочих расходах на ТС. Модуль «Персонал» предоставляет данные о сотрудниках, о закреплении за водителями ТС, предупредительной работе с персоналом, медицинских осмотрах, ДТП и т.д. Модуль «Календарь» является средством создания расписаний и различных событий. Модуль «Путевые листы» предназначен для автоматизации выпуска первичной документации (путевых листов легковых и грузовых автомобилей) и формирование сводных выходных форм по показателям, введенным в путевых листах.

Основные возможности программы:

  • Учет автотранспорта (включая паспорт транспортного средства);
  • Учет списочного состава (с фотографиями) персонала;
  • Планирование сервисного обслуживания и ремонтов;
  • Учет расходов топлива, автозапчастей, инструмента;
  • Учет первичной документации (путевых листов легковых и грузовых автомобилей);
  • Учет документов, хранение файлов в единой базе данных;
  • Напоминания о запланированных событиях;
  • Формирование отчетов и диаграмм;
  • Многопользовательский режим работы.  

Внимание! Лицензия Home Edition бесплатная и подходит для автолюбителей имеющих не более 2 транспортных средств и персонала. Не доступна функция E-mail рассылки. Модуль «Склад» не допускает хранение более 20 записей в таблице «Товары». Ограниченное количество активных учетных записей в многопользовательском режиме (одна активная учетная запись).

Что нового в Автотранспорт 15.13 от 27.02.2020 Home Edition?

Модуль «Табель» - предназначен для ведения табеля учета рабочего времени в организации. Все операции максимально упрощены, для работы с табелем не требуется специального обучения.

Достоинства:

  • Позволяет значительно сократить время на заполнение табеля.
  • Имеет возможность распечатывать табель в различных формах. В том числе форма Т-13, форма Т-12. форма 0504421.
  • Возможность заполнения справочника кодов - явок и неявок.
  • Ведение учета ночных, сверхурочных, вредных часов.
  • Быстрый ввод явок и неявок на работу различными способами
  • Мгновенный подсчет рабочего времени.
  • Имеет возможность работы по сети.
  • Выходные формы в формате MS Excel и MS Word
Автотранспорт
Автотранспорт
Автотранспорт
Автотранспорт
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 9 240
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел - Авто - Транспорт
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Отзывы о программе Автотранспорт

Автор программы про Автотранспорт 15.02 от 03.10.2018 Home Edition [13-11-2018]

Программа бесплатна для ведения контроля и учета не более 2 транспортных средств и персонала (лицензией Home Edition).
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Юлия про Автотранспорт 14.41.0 от 29.01.2018 Home Edition [18-05-2018]

Зачем вы врете, что программа бесплатная?
Регистрация
При регистрации программы необходимо выбрать подходящий для вас тип лицензии. Стоимость лицензии программы "Автотранспорт" зависит от количества транспортных средств и доступных функций. Приобрести лицензию можно на странице программы:
http://softbis.narod.ru/index/avtotransport/0-5

Информация покупателям:
1. Все цены в российских рублях и включают все налоги. Если оплата в другой валюте, то по курсу ЦБ;
2. Покупая программу, вы можете пользоваться ей вечно, лицензионный код не ограничен по времени;
3. Вы можете использовать купленную программу в своей коммерческой деятельности.
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Admin в ответ Юлия про Автотранспорт 14.41.0 от 29.01.2018 Home Edition [12-11-2018]

Юлия, у вас со зрением как? Вы вообще читаете, что указано в описании к программе?
Внимание! Лицензия Home Edition бесплатная и подходит для автолюбителей имеющих не более 2 транспортных средств и персонала.
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Разработчик про Автотранспорт 14.31 от 09.07.2016 Home Edition [26-12-2017]

Возможно написать для Андроида.
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Константин про Автотранспорт 14.31 от 09.07.2016 Home Edition [25-12-2017]

Здравствуйте , возможно ли создание подобной программы для айфон?
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Алексей про Автотранспорт 13.01 Home Edition [09-12-2015]

Почему то числится как "бесплатная", а в описании к загрузке является "условно бесплатной"...
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