Автотранспорт - программа для учета транспортных средств, позволяющая систематизировать всю информацию по заправкам, расходам, приобретенным запчастям и материалам, сервисному обслуживанию и ремонту, а также другим операциям, которые связаны с наличием и эксплуатацией автотранспорта. Это приложение по своему функционалу может пригодиться как организациям, имеющим собственный автопарк, так обычным автовладельцам.
Программа состоит из нескольких основных модулей. В модуле «Транспорт» содержится вся информация о транспортных средствах, времени прохождения техобслуживания, продления страховок, выполнения определенных мероприятий контролируемых по пробегу ТС, а также всех прочих расходах на ТС. Модуль «Персонал» предоставляет данные о сотрудниках, о закреплении за водителями ТС, предупредительной работе с персоналом, медицинских осмотрах, ДТП и т.д. Модуль «Календарь» является средством создания расписаний и различных событий. Модуль «Путевые листы» предназначен для автоматизации выпуска первичной документации (путевых листов легковых и грузовых автомобилей) и формирование сводных выходных форм по показателям, введенным в путевых листах.
Основные возможности программы:
Учет автотранспорта (включая паспорт транспортного средства);
Учет списочного состава (с фотографиями) персонала;
Учет первичной документации (путевых листов легковых и грузовых автомобилей);
Учет документов, хранение файлов в единой базе данных;
Напоминания о запланированных событиях;
Формирование отчетов и диаграмм;
Многопользовательский режим работы.
Внимание! Лицензия Home Edition бесплатная и подходит для автолюбителей имеющих не более 2 транспортных средств и персонала. Не доступна функция E-mail рассылки. Модуль «Склад» не допускает хранение более 20 записей в таблице «Товары». Ограниченное количество активных учетных записей в многопользовательском режиме (одна активная учетная запись).
Что нового в Автотранспорт 15.13 от 27.02.2020 Home Edition?
Модуль «Табель» - предназначен для ведения табеля учета рабочего времени в организации. Все операции максимально упрощены, для работы с табелем не требуется специального обучения.
Достоинства:
Позволяет значительно сократить время на заполнение табеля.
Имеет возможность распечатывать табель в различных формах. В том числе форма Т-13, форма Т-12. форма 0504421.
Возможность заполнения справочника кодов - явок и неявок.
Управление учебным центром - программа учета клиентов в учебных центрах, различных кружках и курсах. Присутствует возможность вести расписание занятий, учет скидок и
Отзывы о программе Автотранспорт
Автор программы про Автотранспорт 15.02 от 03.10.2018 Home Edition [13-11-2018]
Программа бесплатна для ведения контроля и учета не более 2 транспортных средств и персонала (лицензией Home Edition). 2 | 3 | Ответить
Юлия про Автотранспорт 14.41.0 от 29.01.2018 Home Edition [18-05-2018]
Зачем вы врете, что программа бесплатная?
Регистрация
При регистрации программы необходимо выбрать подходящий для вас тип лицензии. Стоимость лицензии программы "Автотранспорт" зависит от количества транспортных средств и доступных функций. Приобрести лицензию можно на странице программы:
http://softbis.narod.ru/index/avtotransport/0-5
Информация покупателям:
1. Все цены в российских рублях и включают все налоги. Если оплата в другой валюте, то по курсу ЦБ;
2. Покупая программу, вы можете пользоваться ей вечно, лицензионный код не ограничен по времени;
3. Вы можете использовать купленную программу в своей коммерческой деятельности. 8 | 6 | Ответить
Adminв ответ Юлия про Автотранспорт 14.41.0 от 29.01.2018 Home Edition [12-11-2018]
Юлия, у вас со зрением как? Вы вообще читаете, что указано в описании к программе?
Внимание! Лицензия Home Edition бесплатная и подходит для автолюбителей имеющих не более 2 транспортных средств и персонала. 2 | 9 | Ответить
Разработчик про Автотранспорт 14.31 от 09.07.2016 Home Edition [26-12-2017]