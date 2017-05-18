Periscope - приложение, позволяющее организовать трансляцию видео в режиме реального времени по всему миру прямо с вашего Android-устройства. Это может пригодиться, если вы ведете какой-то блог или журнал: запустив онлайн трансляцию, ваши подписчики мгновенно получают соответствующее уведомление и смогут присоединиться к вещанию, оставляя комментарии и отправляя сердечки. Кстати, чем больше сердечек вы получите, тем выше и дольше они будут летать на экране устройства.

В программе предусмотрена опция повтора - если кто-то из читателей не смог посмотреть трансляцию в прямом эфире, то это можно сделать позже, причем уже со всеми комментариями и сердечками. Однако учтите, что повтор возможен только в течение 24 часов.

Если ваша трансляция предназначается конкретному набору людей, то для этого следует воспользоваться функцией приватного вещания, отметив перед началом только тех пользователей, которых вы хотите пригласить к просмотру.

Естественно разработчик этой платформы не обошел внимание и тесной интеграции со своей социальной сетью twitter - в Periscope можно делиться трансляциями прямо в Твиттере, нажав на значок птички перед началом. А когда начнется прямой эфир, на вашей страничке появится ссылка для всех желающих присоединиться к просмотру.