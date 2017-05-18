Программы для Android » Видео » Утилиты » Periscope 1.10.1 для Android
Periscope для Android

Periscope 1.10.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Periscope 1.10.1 для AndroidОписание   Скачать Periscope 1.10.1 для AndroidСКАЧАТЬ (14,46 Мб) Скриншоты Periscope 1.10.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Periscope 1.10.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Periscope 1.10.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Periscope - приложение, позволяющее организовать трансляцию видео в режиме реального времени по всему миру прямо с вашего Android-устройства. Это может пригодиться, если вы ведете какой-то блог или журнал: запустив онлайн трансляцию, ваши подписчики мгновенно получают соответствующее уведомление и смогут присоединиться к вещанию, оставляя комментарии и отправляя сердечки. Кстати, чем больше сердечек вы получите, тем выше и дольше они будут летать на экране устройства.

В программе предусмотрена опция повтора - если кто-то из читателей не смог посмотреть трансляцию в прямом эфире, то это можно сделать позже, причем уже со всеми комментариями и сердечками. Однако учтите, что повтор возможен только в течение 24 часов.

Если ваша трансляция предназначается конкретному набору людей, то для этого следует воспользоваться функцией приватного вещания, отметив перед началом только тех пользователей, которых вы хотите пригласить к просмотру.

Естественно разработчик этой платформы не обошел внимание и тесной интеграции со своей социальной сетью twitter - в Periscope можно делиться трансляциями прямо в Твиттере, нажав на значок птички перед началом. А когда начнется прямой эфир, на вашей страничке появится ссылка для всех желающих присоединиться к просмотру.

Что нового в Periscope 1.10.1 для Android?
  • КАРТЫ: Смотрите трансляции по всему миру с новой картой. Карта доступна на устройствах с Сервисами Google Play.
  • МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ: приложение переведено на 32 языка, включая языки с письмом справа налево.
  • ИНФОРМАЦИЯ О ПОДЕЛИВШЕМСЯ: теперь видно, кто поделился с вами трансляцией в основной ленте.
  • Повышена стабильность видео и исправлены ошибки.
Скриншоты Periscope:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 898
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - другое
ТОП-сегодня раздела "Утилиты"
 

Dashboard Cam 6.1.3 для Android

Dashboard Cam – приложение для записи видео во время езды на автомобиле. На дисплее устройства, помимо изображения с камеры будет отображаться карта и скорость,

Periscope 1.3.3.1 для Android

Periscope - приложение, позволяющее организовать трансляцию видео в режиме реального времени по всему миру прямо с вашего Android-устройства

Любые фильмы 5.0.1 для Android

Любые фильмы - бесплатное приложение для Android, с помощью которого вы получаете доступ к огромной базе самых разнообразных видео

Gmote Client 2.0.7 для Android

Gmote Client - с помощью этой утилиты вы превратите свой Android-коммуникатор в полноценный интерактивный пульт дистанционного управления компьютером. Gmote Client

скачать Adguard

Отзывы о программе Periscope

Admin

Отзывов о программе Periscope 1.10.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 