Mobizen для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.0.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mobizen
|Категории:
|Захват экрана, скриншоты - Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 705 | Статистика
|Размер:
|31,54 Мб
|СКАЧАТЬ
Mobizen - простой в использовании, но при этом чрезвычайно функциональный инструмент для захвата экрана с мобильных Android-устройств. С помощью приложения можно записать процесс прохождения мобильной игры или работы какой-либо программы, изменять частоту кадров и разрешение и пр.
Полученную запись можно сохранить в формате HD и FULL HD. Также пользователь может добавить фоновое музыкальное сопровождение, редактировать ролик (обрезать видео, удалять ненужные фрагменты и пр.).
Кроме этого приложение позволяет подключить Android-устройство к ПК, используя USB-кабель или Wi-Fi-соединение, и просматривать содержимое телефона с экрана компьютера, а также обмениваться файлами.
Ключевые возможности:
- Запись экрана мобильного устройства в HD и FULL HD.
- Возможность снимать себя с помощью FaceCam.
- Не требует root-прав.
- Широкие возможности настройки для любого устройства (настройки качества, разрешения и количества кадров в секунду).
- Редактирование видеороликов.
- Возможность наложить на видео звуковую дорожку.
- Возможность добавить интро/аутро.
- Возможность обрезать видеоролики, разделять, извлекать отдельные кадры и многое другое.
Простое в использовании Android-приложение для захвата экрана и записи видео со звуком....
Screen Recorder - XRecorder 1.4.0.1
Удобное в использовании приложение для создания скриншотов и записи видео с экрана на...
Отличное бесплатное Android-приложение для записи видео и быстрых скриншотов, к особенностям...
Супер Скриншот – полезное приложение для снимков рабочего стола устройства. Встроенный...
Screen Recorder - бесплатное приложение для мобильных Android-устройств для видеозахвата с экрана....
Мощный инструмент для записи экрана, благодаря которому можно стримить на различные...
Отзывы о программе Mobizen
Admin
Отзывов о программе Mobizen 3.9.0.21 пока нет, можете добавить...