Mobizen - простой в использовании, но при этом чрезвычайно функциональный инструмент для захвата экрана с мобильных Android-устройств. С помощью приложения можно записать процесс прохождения мобильной игры или работы какой-либо программы, изменять частоту кадров и разрешение и пр.

Полученную запись можно сохранить в формате HD и FULL HD. Также пользователь может добавить фоновое музыкальное сопровождение, редактировать ролик (обрезать видео, удалять ненужные фрагменты и пр.).

Кроме этого приложение позволяет подключить Android-устройство к ПК, используя USB-кабель или Wi-Fi-соединение, и просматривать содержимое телефона с экрана компьютера, а также обмениваться файлами.

Ключевые возможности: