Mobizen для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.0.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Захват экрана, скриншоты - Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 705 | Статистика
Размер:31,54 Мб
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Mobizen скриншот № 2
Mobizen скриншот № 3
Mobizen скриншот № 4

Mobizen - простой в использовании, но при этом чрезвычайно функциональный инструмент для захвата экрана с мобильных Android-устройств. С помощью приложения можно записать процесс прохождения мобильной игры или работы какой-либо программы, изменять частоту кадров и разрешение и пр.

Полученную запись можно сохранить в формате HD и FULL HD. Также пользователь может добавить фоновое музыкальное сопровождение, редактировать ролик (обрезать видео, удалять ненужные фрагменты и пр.).

Кроме этого приложение позволяет подключить Android-устройство к ПК, используя USB-кабель или Wi-Fi-соединение, и просматривать содержимое телефона с экрана компьютера, а также обмениваться файлами.

Ключевые возможности:

  • Запись экрана мобильного устройства в HD и FULL HD.
  • Возможность снимать себя с помощью FaceCam.
  • Не требует root-прав.
  • Широкие возможности настройки для любого устройства (настройки качества, разрешения и количества кадров в секунду).
  • Редактирование видеороликов.
  • Возможность наложить на видео звуковую дорожку.
  • Возможность добавить интро/аутро.
  • Возможность обрезать видеоролики, разделять, извлекать отдельные кадры и многое другое.
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