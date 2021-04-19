Dashboard Cam для Android

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Оценка: 3.00/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Утилиты - GPS
Загрузок (сегодня/всего):3 / 21 889 | Статистика
Размер:7,18 Мб
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Dashboard Cam скриншот № 2
Dashboard Cam скриншот № 3
Dashboard Cam скриншот № 4

Dashboard Cam — программа, позволяющая следить за картой, компасом при движении по дороге на автомобиле. При этом отображается текущая скорость движения, направление. Есть возможность делать мгновенные снимки с камеры, просматривать картинку в режиме онлайн. С

корость движения может отображаться в километрах в час, в милях, узлах и футах в секунду. Поддерживается три режима записи:

  • Видео + GPS.
  • Фото + GPS (карты и спидометра Overlay).
  • Виджет: GPS.
     
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Отзывы о программе Dashboard Cam

дима про Dashboard Cam 2.0.1 для Android [30-06-2011]

Неерд
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