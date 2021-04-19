Dashboard Cam для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Busy WWW
|Категории:
|Утилиты - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 21 889 | Статистика
|Размер:
|7,18 Мб
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Dashboard Cam — программа, позволяющая следить за картой, компасом при движении по дороге на автомобиле. При этом отображается текущая скорость движения, направление. Есть возможность делать мгновенные снимки с камеры, просматривать картинку в режиме онлайн. С
корость движения может отображаться в километрах в час, в милях, узлах и футах в секунду. Поддерживается три режима записи:
- Видео + GPS.
- Фото + GPS (карты и спидометра Overlay).
- Виджет: GPS.
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