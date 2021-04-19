Dashboard Cam — программа, позволяющая следить за картой, компасом при движении по дороге на автомобиле. При этом отображается текущая скорость движения, направление. Есть возможность делать мгновенные снимки с камеры, просматривать картинку в режиме онлайн. С

корость движения может отображаться в километрах в час, в милях, узлах и футах в секунду. Поддерживается три режима записи: