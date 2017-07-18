4K Stogram для Windows

4K Stogram 2.5.1

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Описание 4K Stogram 2.5.1Описание   Скачать 4K Stogram 2.5.1СКАЧАТЬ (20,49 Мб) Скриншоты 4K Stogram 2.5.1Скриншоты (4)   Статистика 4K Stogram 2.5.1Статистика   Отзывы о 4K Stogram 2.5.1Отзывы (0)  
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4K Stogram - десктопный клиент Instagram, который позволяет скачивать и сохранять фотографии любого пользователя Instagram. Приложение абсолютно бесплатно, кроссплатформенно и имеет открытый исходный код. Просто введите имя пользователя или вставьте ссылку на фотографию и нажмите "Follow User".

Особенности 4K Stogram:

  • Захватывайте фотографии из нескольких аккаунтов одновременно и сохраняйте их в JPEG на компьютере.
  • Добавляйте ваших любимых фотографов и закачивайте их последние фото автоматически.
  • Залогинтесь с вашими учетными данными Instagram и скачивайте фото с закрытых аккаунтов друзей.
  • Доступ к вашему просмотрщику прямо из приложения.
  • Скачивайте Instagram видео в формате MP4.
  • Минималистский интерфейс приложения.
  • Любой фотографией из Instagram можно прямо из программы поделиться в Facebook и Twitter.
Скриншоты 4K Stogram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 572
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, форумы - Загрузка файлов
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Отзывы о программе 4K Stogram

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