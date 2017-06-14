SafeInCloud - один из лучших менеджеров паролей, который хранит всю личную информацию в зашифрованной базе данных с возможностью ее синхронизации через облачные сервисы с другими своими устройствами. В этом своеобразном сейфе могут содержаться данные аккаунтов от социальных сетей или электронной почты, номера кредитных карт, пароли входа на различные сервисы и службы, паспортные данные и другая конфиденциальная информация.

В программе используется алгоритм шифрования 256-AES, который характеризуется повышенной надежностью и стойкостью от взлома, став своеобразным мировым стандартом шифрования.

Введя данные своего облачного хранилища (поддерживаются Google Диск, Dropbox, Яндекс Диск или OneDrive), вся база данных автоматически синхронизируется с вашим аккаунтом, что позволит быстро и легко восстановить ее при необходимости (переустановка системы, перенос на новый ПК и т.д.). Таким образом, в облаке как бы хранится резервная копия всех ваших данных. Если вы используете другое свое устройство (в том числе и мобильное), на котором также установлен клиент этого менеджера паролей, то через облако данные на них тоже синхронизируются.

Что касается интерфейса приложения, то тут все интуитивно просто. Создавая базу, нужно будет придумать пароль на вход. Удобно, что сразу же показывается степень его надежности. Кроме того, в саму программу встроен генератор паролей, который поможет вам в создании безопасных паролей, стойких ко взлому.

В целом, SafeInCloud действительно мощный и удобный менеджер паролей, который поможет вам надежно и безопасно хранить всю персональную информацию с возможностью доступа к ней из любой точки мира.