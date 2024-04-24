SafeInCloud - бесплатный и легкий в использовании менеджер паролей для Android, который позволяет хранить пользовательские логины, пароли и другую конфиденциальную информацию в безопасности в зашифрованной базе данных. Присутствует возможность синхронизировать данные с мобильным устройством или ПК под управлением Windows или Mac OS через персональный аккаунт в облаке.

Ключевые особенности SafeInCloud: