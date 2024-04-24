SafeInCloud для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:24.6.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 296 | Статистика
Размер:25.96 Мб
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SafeInCloud - бесплатный и легкий в использовании менеджер паролей для Android, который позволяет хранить пользовательские логины, пароли и другую конфиденциальную информацию в безопасности в зашифрованной базе данных. Присутствует возможность синхронизировать данные с мобильным устройством или ПК под управлением Windows или Mac OS через персональный аккаунт в облаке.

Ключевые особенности SafeInCloud:

  • Стойкое шифрование (256-bit AES).
  • Автоматическая синхронизация базы данных с облаком (Google Диск, Dropbox, OneDrive и Яндекс Диск).
  • Вход по отпечатку пальца (Samsung устройства, Nexus 5X, Nexus 6P).
  • Поддержка Android Wear.
  • Анализ стойкости паролей.
  • Генератор паролей для создания безопасных паролей.
  • Интеграция с браузером, что позволяет вставлять пароли непосредственно в веб страницы.
  • Бесплатное приложение для ПК (Windows и Mac).
  • Автоматический импорт данных.
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