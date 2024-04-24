SafeInCloud для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.6.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SafeInCloud
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 296 | Статистика
|Размер:
|25.96 Мб
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SafeInCloud - бесплатный и легкий в использовании менеджер паролей для Android, который позволяет хранить пользовательские логины, пароли и другую конфиденциальную информацию в безопасности в зашифрованной базе данных. Присутствует возможность синхронизировать данные с мобильным устройством или ПК под управлением Windows или Mac OS через персональный аккаунт в облаке.
Ключевые особенности SafeInCloud:
- Стойкое шифрование (256-bit AES).
- Автоматическая синхронизация базы данных с облаком (Google Диск, Dropbox, OneDrive и Яндекс Диск).
- Вход по отпечатку пальца (Samsung устройства, Nexus 5X, Nexus 6P).
- Поддержка Android Wear.
- Анализ стойкости паролей.
- Генератор паролей для создания безопасных паролей.
- Интеграция с браузером, что позволяет вставлять пароли непосредственно в веб страницы.
- Бесплатное приложение для ПК (Windows и Mac).
- Автоматический импорт данных.
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