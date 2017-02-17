Hidden Disk - программа, которая позволит вам создать дополнительный диск на компьютере, где можно хранить секретные и приватные данные. Каждый пользователь, хочет он этого или нет, но имеет на своей машине какие-то конфиденциальные данные. Как бы вы их не прятали, но есть риск утечки информации, особенно если к вашему ПК имеется общий доступ на работе или дома.

С этим инструментом можно создать виртуальный раздел на ПК, куда вы поместите все свои личные файлы и папки. Такой диск легко скрывается от посторонних глаз, а доступ к нему можно настроить по паролю. Единственным ограничением является свободное пространство вашего реального диска, который установлен на ПК. Стоит отметить, что для большей безопасности предусмотрено исчезание виртуального диска при отключении вашей машины в аварийном случае (сбой питания, системы, перезагрузка вызванная другими программами и т.д.).

Работать с программой очень легко, никакие специальные знания не требуются: просто укажите букву нового диска и пароль (при желании) - вот и все.