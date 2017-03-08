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5 HUD Speed - цифровой спидометр с функцией предупреждения о превышении ограничения скорости и о приближении к камерам, стрелкам, автодориям, постам, засадам и пр. Это возможность использовать ваш телефон или планшет как проекционный дисплей. Просто положите устройство под лобовое стекло и вы увидите проекцию скорости и предупреждений об опасностях прямо на стекле. Не нужно отвлекаться от дороги - все непосредственно перед вашими глазами. С помощью модуля GPS в телефоне или планшете программа "понимает" о приближении к камере и выдает предупреждение голосом, например, "Мобильная засада, ограничение 60". Приложение знает направление каждой камеры и предупреждает за 500-700 метров о приближении к ней, знает скоростное ограничение у камеры, и в случае превышения скорости перед камерой, будет выдавать звуковое предупреждение. Особенности: Содержит данные о географическом расположении камер, стрелок, автодории, постов ДПС и др.

Распознает тип камеры: стационарная камера (Стрелка, Автодория, Крис), камера на полосу общественного транспорта, камера на проезд стоп-линии и другие.

Цифровой спидометр. Скорость, определенная по GPS, является более точной, чем показывает спидометр в машине. Автопроизводители, как правило, завышают скорость на спидометре на 5-10 км/ч от реальной.

Отображение данных в проекции на лобовом стекле.

База камер обновляется каждый час.

База опасных объектов покрывает все регионы России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

В день добавляется 100 новых мобильных засад и камер.

Информация проверяется модераторами.

В дороге для работы приложения Интернет не нужен. База камер хранится в мобильном устройстве. Интернет необходим только для обновления базы.

Удобный, простой и полностью русифицированный интерфейс. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app HUD Speed для Android