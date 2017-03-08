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HUD Speed для iOS

HUD Speed 1.32 для iPhone

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Описание HUD Speed 1.32 для iPhoneОписание   Скачать HUD Speed 1.32 для iPhoneСКАЧАТЬ (24.7 Мб) Скриншоты HUD Speed 1.32 для iPhoneСкриншоты (4)   Статистика HUD Speed 1.32 для iPhoneСтатистика   Отзывы о HUD Speed 1.32 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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HUD Speed - цифровой спидометр с функцией предупреждения о превышении ограничения скорости и о приближении к камерам, стрелкам, автодориям, постам, засадам и пр. Это возможность использовать ваш телефон или планшет как проекционный дисплей. Просто положите устройство под лобовое стекло и вы увидите проекцию скорости и предупреждений об опасностях прямо на стекле. Не нужно отвлекаться от дороги - все непосредственно перед вашими глазами.

С помощью модуля GPS в телефоне или планшете программа "понимает" о приближении к камере и выдает предупреждение голосом, например, "Мобильная засада, ограничение 60". Приложение знает направление каждой камеры и предупреждает за 500-700 метров о приближении к ней, знает скоростное ограничение у камеры, и в случае превышения скорости перед камерой, будет выдавать звуковое предупреждение.

Особенности:

  • Содержит данные о географическом расположении камер, стрелок, автодории, постов ДПС и др.
  • Распознает тип камеры: стационарная камера (Стрелка, Автодория, Крис), камера на полосу общественного транспорта, камера на проезд стоп-линии и другие.
  • Цифровой спидометр. Скорость, определенная по GPS, является более точной, чем показывает спидометр в машине. Автопроизводители, как правило, завышают скорость на спидометре на 5-10 км/ч от реальной.
  • Отображение данных в проекции на лобовом стекле.
  • База камер обновляется каждый час.
  • База опасных объектов покрывает все регионы России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
  • В день добавляется 100 новых мобильных засад и камер.
  • Информация проверяется модераторами.
  • В дороге для работы приложения Интернет не нужен. База камер хранится в мобильном устройстве. Интернет необходим только для обновления базы.
  • Удобный, простой и полностью русифицированный интерфейс.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты HUD Speed:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 242
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Авто

Отзывы о программе HUD Speed

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