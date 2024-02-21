HUD Speed для Android

Описание
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Оценка: 3.60/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:64.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:GPS - Авто
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 760 | Статистика
Размер:14,65 Мб
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HUD Speed скриншот № 4

HUD Speed - цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Предупреждает о превышении ограничения скорости и о приближении к камерам, стрелкам, автодориям, постам, засадам и пр.

HeadUp Display - это возможность использовать ваш телефон или планшет как проекционный дисплей. Просто положите устройство под лобовое стекло и вы увидите проекцию скорости и предупреждений о камерах прямо на стекле. Не нужно отвлекаться от дороги - все непосредственно перед вашими глазами.

С помощью модуля GPS в телефоне или планшете программа "понимает" о приближении к камере и выдает предупреждение голосом, например, "Мобильная засада, ограничение 60". Приложение знает направление каждой камеры и предупреждает за 500-700 метров о приближении к ней, знает скоростное ограничение у камеры, и в случае превышения скорости перед камерой, будет выдавать звуковое предупреждение.

Особенности:

  • Содержит данные о географическом расположении камер, стрелок, автодории, постов ДПС и др.
  • Распознает тип камеры: стационарная камера (Стрелка, Автодория, Крис), камера на полосу общественного транспорта, камера на проезд стоп-линии и другие.
  • Цифровой спидометр. Скорость, определенная по GPS, является более точной, чем показывает спидометр в машине. Автопроизводители, как правило, завышают скорость на спидометре на 5-10 км/ч от реальной.
  • Отображение данных в проекции на лобовом стекле.
  • Еженедельные бесплатные обновления базы камер.
  • База опасных объектов покрывает все регионы России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
  • В дороге для работы приложения Интернет не нужен. База камер хранится в мобильном устройстве. Интернет необходим только для обновления базы.
  • Удобный, простой и полностью русифицированный интерфейс.
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