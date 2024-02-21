HUD Speed - цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Предупреждает о превышении ограничения скорости и о приближении к камерам, стрелкам, автодориям, постам, засадам и пр.

HeadUp Display - это возможность использовать ваш телефон или планшет как проекционный дисплей. Просто положите устройство под лобовое стекло и вы увидите проекцию скорости и предупреждений о камерах прямо на стекле. Не нужно отвлекаться от дороги - все непосредственно перед вашими глазами.

С помощью модуля GPS в телефоне или планшете программа "понимает" о приближении к камере и выдает предупреждение голосом, например, "Мобильная засада, ограничение 60". Приложение знает направление каждой камеры и предупреждает за 500-700 метров о приближении к ней, знает скоростное ограничение у камеры, и в случае превышения скорости перед камерой, будет выдавать звуковое предупреждение.

Особенности: