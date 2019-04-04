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AroundMe для iOS

AroundMe 12.0.4 для iPhone, iPad, iPod

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Описание AroundMe 12.0.4 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать AroundMe 12.0.4 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (152.47 Мб) Скриншоты AroundMe 12.0.4 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (18)   Статистика AroundMe 12.0.4 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о AroundMe 12.0.4 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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AroundMe - с помощью встроенного GPS приемника программа укажет ваше точное местоположение на карте, а так же укажет на карте точное расположение объектов рядом с вами такими как: кафе, бензоправки, театры, аптеки, банки, бары, больницы, кинотеатры, парковки, супермаркеты, такси и т.п.

Встроенная система поиска позволяет находить адреса по названию пункта или почтовому коду. Можно так же прокладывать маршрут из пункта А в пункт Б. Так же программа может показать погоду в вашей местности на ближайшие 3 дня.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

AroundMe
AroundMe
AroundMe
AroundMe
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 485
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты - другое
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Отзывы о программе AroundMe

azmal про AroundMe 6.1.4 для iPhone, iPad, iPod [18-02-2013]

Very good
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