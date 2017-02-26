HTML 5: учебник, задачник, справочник - оффлайн версия раздела HTML, который входит в состав учебника по основам web-программирования, с помощью которого вы сможете научиться самостоятельно создавать сайты. В разделе собраны учебные материалы для изучения основ языка гипертекстовой разметки HTML.
Включает в себя:
учебник с вопросами для самопроверки;
перевод английских терминов;
задачник с решениями;
справочник;
статьи по веб-программированию.
Для доступа к оглавлению учебника, задачника или справочника выберите соответствующий пункт в нижнем навигационном меню.
Пункты Статьи и Ссылки ведут на соответствующие страницы сайта, которые во избежание закрытия текущей страницы можно открыть в новой вкладке браузера правой кнопкой мыши.
Для быстрого перехода в начало или конец текущей страницы воспользуйтесь стрелками перехода, которые появляются в левом боковом блоке сайта.
Советы по учебному процессу:
Всегда набирайте код приводимых в учебниках примеров в редакторе. Подавляющую часть учебного времени вы должны проводить именно за набором кода.
Не пренебрегайте вопросами в конце каждого параграфа, пусть они и несколько однотипны. Ведь отвечая на них вы сможете реально убедиться, что теоретическая часть нового материала была усвоена достаточно хорошо. Если вы затрудняетесь ответить на какой-то из вопросов, кликните по нему и после перехода в нужное место параграфа повторите требуемый материал еще раз.
Обязательно учите приводимые в конце каждого параграфа английские слова. Нужно не только знать, как они пишутся, нужно еще и понимать, что они означают. И вообще, стать хорошим программистом без знания хотя бы основ английского языка врядли получится. Поэтому, если вы решили серьезно заняться программированием, параллельно начинайте совершенствовать свои языковые навыки.
После изучения теоретического материала каждого параграфа приступайте к решению задач, закрепляя полученные знания на практике. Старайтесь решать задачи самостоятельно. И даже, если вы подсмотрели решение, закройте его и попытайтесь набрать код самостоятельно. Только после этого переходите к следующей задаче.
Что нового в HTML 5: учебник, задачник, справочник 2.2?
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