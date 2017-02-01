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Антирадар инфо - радар-детектор, предупредит о камерах, поможет сэкономить деньги на штрафах. Видит все типы камер и предупреждает об опасности. Может работать без Интернета.
Особенности приложения:
- Содержит базы России, Казахстана, Беларуси, Украины
- Есть возможность совмещения звуковых уведомлений с фоновым режимом
- Поддержка Bluetooth устройств
- Дополнительные настройки для уведомлений (минимальная дистанция уведомлений, количество камер в базе и тд.)
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app