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Антирадар инфо для iOS

Антирадар инфо 1.4.7 для Android

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Описание Антирадар инфо 1.4.7 для AndroidОписание   Скачать Антирадар инфо 1.4.7 для AndroidСКАЧАТЬ (55.6 Мб) Скриншоты Антирадар инфо 1.4.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Антирадар инфо 1.4.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Антирадар инфо 1.4.7 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Антирадар инфо - радар-детектор, предупредит о камерах, поможет сэкономить деньги на штрафах. Видит все типы камер и предупреждает об опасности. Может работать без Интернета.

Особенности приложения:

  • Содержит базы России, Казахстана, Беларуси, Украины
  • Есть возможность совмещения звуковых уведомлений с фоновым режимом
  • Поддержка Bluetooth устройств
  • Дополнительные настройки для уведомлений (минимальная дистанция уведомлений, количество камер в базе и тд.)

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Антирадар инфо:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 146
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Авто

Отзывы о программе Антирадар инфо

Admin

Отзывов о программе Антирадар инфо 1.4.7 для Android пока нет, можете добавить...

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