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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Антирадар инфо - радар-детектор, предупредит о камерах, поможет сэкономить деньги на штрафах. Видит все типы камер и предупреждает об опасности. Может работать без Интернета. Особенности приложения: Содержит базы России, Казахстана, Беларуси, Украины

Есть возможность совмещения звуковых уведомлений с фоновым режимом

Поддержка Bluetooth устройств

Дополнительные настройки для уведомлений (минимальная дистанция уведомлений, количество камер в базе и тд.) Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app