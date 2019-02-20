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Uber для iOS

Uber 3.339.10002 для iPhone, iPad

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Описание Uber 3.339.10002 для iPhone, iPadОписание   Скачать Uber 3.339.10002 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (337.8 Мб) Скриншоты Uber 3.339.10002 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Uber 3.339.10002 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Uber 3.339.10002 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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2.00 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 2.00 из 5
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Uber — удобное приложение, благодаря которому водители и пассажиры могут быстро найти друг друга, чтобы быстро и надежно передвигаться по городу в любое время суток, без необходимости парковаться, ждать такси или автобус. Приложение позволяет легко заказать поездку и оплатить ее банковской картой или наличными в указанных городах с помощью Apple Pay, Android Pay, PayPal и других платежных систем.

Uber доступен в более 500 городах по всему миру. Пользоваться программой очень просто - необходимо всего лишь запустить приложение на своем мобильном устройстве и указать конечный пункт назначения. Программа самостоятельно определяет ваше местоположение, и водитель всегда знает, где вас встретить. Вы сможете увидеть фото вашего водителя и информацию об автомобиле, а также отслеживать его прибытие по карте.

 Присутствует возможность выбирать дополнительные опции поездки, например можно заказать автомобиль премиум-класса или авто для людей с ограниченными физическими возможностями, заказать экономпоездку с попутчиками или транспорт для путешествий с большой группой. По окончанию поездки можно оценить водителя и отправить отзыв. Также по электронной почте придет квитанция.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Uber:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 226
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто - другое
 Программа Uber отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Uber

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