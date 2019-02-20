HUD Speed 43.0 для iPhone
HUD Speed - цифровой спидометр с функцией предупреждения о превышении ограничения скорости и о приближении к камерам, стрелкам, автодориям, постам, засадам и пр. Это
Антирадар Стрелка 3.43 для iPhone
Антирадар Стрелка - программа, предназначенная для предупреждений о стационарных камерах, постах ГИБДД и опасностях на дороге (объекты видеофиксации, Cтрелки, посты,
RoadAR 1.0.9 для iPhone, iPad
RoadAR - полезное приложение для всех автовладельцев, которое заменит сторонний видеорегистратор и станет хорошим помощником в дороге
Антирадар инфо 1.5.1 для Android
Антирадар инфо - радар-детектор, предупредит о камерах, поможет сэкономить деньги на штрафах. Видит все типы камер и предупреждает об опасности. Может работать без
CamOnRoad 4.6.1 для iPhone
CamOnRoad - одно из лучших приложений для автомобилистов, превращающее Ваш обычный смартфон в продвинутый автомобильный видеорегистратор с функцией навигатора на
Car Camera DVR Lite 1.2.12 для iPhone
Car Camera DVR (Автомобильный видеорегистратор) - приложение, которое превратит Ваш iPhone в удобный и функциональный видеорегистратор