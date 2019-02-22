Яндекс.Транспорт - бесплатное приложение от компании Яндекс, с помощью которого можно позволяет наблюдать за движением общественного транспорта в реальном времени и узнавать время его прибытия.

Благодаря приложению у пользователя отпадает нужда в гадании, сколько еще ждать на остановке: программа покажет на карте, где едет ваш автобус, трамвай, троллейбус или маршрутка. Кроме этого Яндекс.Транспорт поможет спланировать поездку, поможет проложить маршрут с учетом разных видов транспорта, в том числе метро. Присутствует возможность узнать, как доехать до нужного адреса или организации, а также сохранить наиболее часто используемые маршруты.

Приложение умеет запоминать также конкретные автобусы, трамваи и другие виды транспорта, отображая на карте только их, скрыв все остальные. Данные о движении транспорта поступают через системы навигации GPS и ГЛОНАСС.

На данный момент в приложении есть карты и городской транспорт Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Воронежа, Вологды, Калининграда, Красноярска, Томска, Челябинска, Череповца, Липецка, Рязани, Каменск-Уральского, Барнаула, Кемерова, Костромы, Калуги, Киева, Астаны, Барановичей, Слуцка, Лиды, Бобруйска, Пинска и Гродно (правда, для некоторых городов пока нет информации о всех видах транспорта).