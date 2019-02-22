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Яндекс.Транспорт для iOS

Яндекс.Транспорт 5.14 для iPhone, iPad

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Описание Яндекс.Транспорт 5.14 для iPhone, iPadОписание   Скачать Яндекс.Транспорт 5.14 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (145.34 Мб) Скриншоты Яндекс.Транспорт 5.14 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Яндекс.Транспорт 5.14 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Яндекс.Транспорт 5.14 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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Яндекс.Транспорт - бесплатное приложение от компании Яндекс, с помощью которого можно позволяет наблюдать за движением общественного транспорта в реальном времени и узнавать время его прибытия.

Благодаря приложению у пользователя отпадает нужда в гадании, сколько еще ждать на остановке: программа покажет на карте, где едет ваш автобус, трамвай, троллейбус или маршрутка. Кроме этого Яндекс.Транспорт поможет спланировать поездку, поможет проложить маршрут с учетом разных видов транспорта, в том числе метро. Присутствует возможность узнать, как доехать до нужного адреса или организации, а также сохранить наиболее часто используемые маршруты.

Приложение умеет запоминать также конкретные автобусы, трамваи и другие виды транспорта, отображая на карте только их, скрыв все остальные. Данные о движении транспорта поступают через системы навигации GPS и ГЛОНАСС.

На данный момент в приложении есть карты и городской транспорт Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Воронежа, Вологды, Калининграда, Красноярска, Томска, Челябинска, Череповца, Липецка, Рязани, Каменск-Уральского, Барнаула, Кемерова, Костромы, Калуги, Киева, Астаны, Барановичей, Слуцка, Лиды, Бобруйска, Пинска и Гродно (правда, для некоторых городов пока нет информации о всех видах транспорта).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Яндекс.Транспорт:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 784
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты - другое
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Отзывы о программе Яндекс.Транспорт

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