Маршал для Windows

Маршал 1.0

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Маршал - пошаговая военно-стратегическая игра. Вы являетесь руководителем одной из стран (выбирается рандомно), в борьбе против других государств от 20 до 80 государств. В начале игры каждое государство получает одинаковую территорию (500 кв. км) и равные ресурсы. Ваша цель - захватить весь мир и уничтожить все остальные государства.

В ходе игры необходимо решать вопросы экономики, науки и военной политики. Придется нанимать ученых, солдат и маршалов. Вы можете сделать ставку на науку или на грубую военную силу. В любом случае, спокойно отсидеться не получится. Пассивная игра ведет к неминуемому поражению!

Игра обладает сильным компьютерным интеллектом. Начав играть вы не раз в этом убедитесь. Компьютер не скован определенной схемой поведения и способен адекватно управлять своим государством с учетом как своих целей, так и действий других игроков и компьютеров. При управлении своей страной компьютер не жульничает и не подсматривает за игроком-человеком. Он просто хорошо играет.

Против настоящих живых противников вы можете играть по локальной сети и через Интернет (адрес сервера 193.124.57.82).

В игре применяется режим одновременной обработки хода (после того, как все игроки походили). Это делает игру равноценной для всех игроков.

В Маршала можно сыграть быстро. Для этого потребуются не дни, а от 1-2 часов для игры с несколькими игроками до получаса при игре в блиц в одиночку.

Будет полезно знать, что:

  • Можно играть без ограничения с серого адреса. Лишь бы с него была принципиальная возможность установить tcp/ip соединение с сервером.
  • Существует корректная и быстрая обработка выявленного факта утраты связи с кем-либо из игроков.
  • Мизерный игровой сетевой трафик.
  • Удобный механизм начала игры и согласования начальных условий.
  • Прозрачная, простая, интуитивно понятная и справедливая модель боя. Наглядная графическая интерпретации боя. Сразу понятно, отчего битва слита/затащена.
  • Встроенный симулятор боя.
  • Перехаживания невозможны, если играть на удаленном официальном сервере. Все действия обрабатываются сервером сразу и необратимы. Выход из игры и загрузка сейва не поможет.
  • После загрузки сейва события в игре всегда будут одни и те же. Механизм ДСЧ реализован в игре и его начинка для каждой игры хранится в сейве.
  • Режим ТИМЧАТ, обеспечивающий удобную тайную коммуникацию участникам команды в локальном чате игры и плюс к этому снабжает союзников информацией о том, за какие страны члены команды играют, кто их соседи и каковы их параметры. На карте тоже видно страны союзников и их соседей как свое собственное окружение.
  • Защита от случайного убийства вражеской страны. По умолчанию при отдаче приказа маршалу на нападение ему ставится армия, достаточная для сведения вражеского государства на площадь в 1 км.
  • Удобный механизм зачистки (кнопка "Зачистка") карликов-соседей в концовке игры. Можно перейти в режим выставления по умолчанию армии не для сведения, а достаточной для уничтожения. И продвинутый режим, когда одним нажатием кнопки автоматически выбирается и самый маленький сосед-жертва, и подходящий маршал, и рассчитывается минимально достаточное количество солдат для уничтожения и отдается приказ напасть.
  • Мощный картографический движок, линии границ сглажены, карты с числом соседей строго 4…7 и 6 типов карт (на 20, 30, 39, 45, 60 и 80 стран).
  • Возможность временной перекраски карты альтернативным случайным (но контрастным) набором цветов с возвратом к штатному. Также при наведении курсора мыши на карту показывается страна, владеющая/владевшая данным местом карты;
  • Большое число аналитических графиков (26).
  • Публичность опыта, графики игры скрыть нельзя, они доступны мировой общественности.
  • Есть не только чат внутри каждой игры, но и глобальный чат сервера - в нем могут общаться все игроки, кто в данный момент находится на сервере.
  • Есть возможность отправлять приватные сообщения конкретным игрокам (как тем, кто в одной игре, так и любому на сервере).
  • Владелец игры может выкинуть хулигана-зрителя из игры, причем хулигана в эту игру автоматически больше не пустят.
  • Есть возможность задания автоматической долевой расстановки ученых по наукам в соответствии с заранее заданными долями, также можно задать кол-во ученых на конкретную науку в зависимости от положения курсора мыши при клике внутри бара этой науки относительно высоты этого бара.
  • Выделение цветом стран-убийц в списке стран-соседей (с указанием количества убийств).
  • Долговременное и кратковременное слежение за интересующими нас подозрительными странами путем автоматического выделения их названий в списке боев.
  • Миниграфики экономического развития страны за последние 15 лет с учетом данных соседей.
Что нового в Маршал 1.0?

Добавлено:

  • изменен интерфейс игры для удобства освоения игры новичками. В настройках можно выбрать базовый интерфейс (по умолчанию) и режим «ЭКСПЕРТ». В базовом можно в один клик начать играть только на локальном сервере под именем «player» (пароль вводить не нужно), интерфейс при этом максимально упрощён. В режиме ЭКСПЕРТ игра имеет все возможности и расширенный интерфейс
  • в базовом интерфейсе игроку помогает Советник. В начале хода и после каждого экономического или военного управляющего действия игрока на вкладке «Информация» в отдельной рамке выводятся советы по управлению государством (засев, найм маршалов/солдат/учёных, открытие наук, военные действия). Это те действия, которые совершил бы компьютер с вашим государством, если бы вы нажали кнопку «Пас!», но теперь вы их можете посмотреть как бы заранее в виде совета от компьютера. Никто не утверждает, что эти действия самые оптимальные (игроку-человеку вы с такими подсказками почти наверняка проиграете), но для новичка в деле освоения игры такой советник, надеюсь, будет полезен
  • кнопка «Сбросить приказы». Если вы раздали много приказов и поняли, что «что-то пошло не так» и быстро хотите отдать новые распоряжения, то теперь не надо вручную сбрасывать приказ каждом маршалу, а достаточно воспользоваться новой кнопкой – все уставшие маршалы получают приказ отдыхать, а все отдохнувшие – учиться
  • теперь компьютер умеет продавать лишних солдат
  • теперь воевать можно хоть с 1 года! Неофиты имеют право поучиться на собственных ошибках!
  • введен 4-х позиционный переключатель в рамке Наука: «оставить на месте» (в начале каждого хода ученые остаются на исследовании тех наук, которые они исследовали на прошлом ходу), «снять» (сейчас и в начале каждого хода ученые будут сниматься с исследования всех наук), «снять и дооткрыть» (сейчас и в начале каждого хода ученые будут сняты со всех наук и поставлены на дооткрытие частично открытых ранее наук) и «гиперкач» (сейчас и в начале каждого хода ученые будут расставлены по алгоритму, оптимизированному на конец игры и большое количество ученых (желательно не менее 2200-2600), можно выбрать при наличии хотя бы 1500 ученых)
  • кнопки «докуп.» на рамке Наука. Кнопка активируется в экспертном режиме и игрок может в два клика докупить требуемое количество ученых для полного открытия уровня выбранной науки (предусмотрена защита от случайного нажатия!)
  • кнопки «+10» и «+25» для покупки ученых и солдат. При нажатии сразу, при возможности, происходит безусловная покупка соответствующего количества ученых или солдат (при наличии требуемого количества зерна)
  • кнопки «:10» и «:100» для покупки ученых и солдат. При нажатии сразу, при возможности, происходит безусловная покупка до ближайшего кратного 10 или 100 соответствующего количества ученых или солдат (при наличии требуемого количества зерна)

Изменено:

  • в оформление добавлено много графики, теперь игра меньше похожа на унылый бухгалтерский софт
  • новый алгоритм вычисления стоимости маршалов, теперь маршал со скоростью 50 стоит как раньше маршал со скоростью 100, а маршал со скоростью 100 подорожал на четверть (подробности в справке)
  • новый алгоритм вычисления занимаемой маршалом территории в зависимости от его скорости. Маршал со скоростью 50 теперь занимает территорию почти как маршал со скоростью 100 (примерно на 5 процентов меньше) (подробности в справке)
  • переписана и сделана более подробной и удобной идентификация/аутентификация игроков при входе на сервер
  • допустимое имя игрока укорочено до 16 символов
Скриншоты Маршал:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 440
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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